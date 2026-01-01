CloudBeaver on veebipõhine andmebaaside haldusrakendus, mille on välja töötanud populaarse DBeaveri töölauakliendi taga olev meeskond. See toob professionaalse taseme andmebaaside halduse igasse brauserisse, võimaldades meeskondadel teha päringuid, visualiseerida ja hallata mitut andmebaasisüsteemi ühest liidesest, ilma töölauatarkvara igasse masinasse installimata.

CloudBeaveri ise majutamine oma VPS-is hoiab andmebaasi mandaadid ja päringutulemused teie enda võrgus. Te väldite üksikute andmebaaside avalikku internetti paljastamist, andes samal ajal oma meeskonnale tsentraliseeritud, rollipõhise juurdepääsu vajalikele andmebaasidele — mis tahes seadmest, mis tahes asukohast.