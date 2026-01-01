Paigaldage CloudBeaver ühe klõpsuga.
Veebipõhine andmebaasi haldustööriist, mille on loonud DBeaveri meeskond, toetades PostgreSQL-i, MySQL-i, MongoDB-d ja kümneid teisi.
Valige VPS-pakett CloudBeaver jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada CloudBeaver
CloudBeaver on veebipõhine andmebaaside haldusrakendus, mille on välja töötanud populaarse DBeaveri töölauakliendi taga olev meeskond. See toob professionaalse taseme andmebaaside halduse igasse brauserisse, võimaldades meeskondadel teha päringuid, visualiseerida ja hallata mitut andmebaasisüsteemi ühest liidesest, ilma töölauatarkvara igasse masinasse installimata.
CloudBeaveri ise majutamine oma VPS-is hoiab andmebaasi mandaadid ja päringutulemused teie enda võrgus. Te väldite üksikute andmebaaside avalikku internetti paljastamist, andes samal ajal oma meeskonnale tsentraliseeritud, rollipõhise juurdepääsu vajalikele andmebaasidele — mis tahes seadmest, mis tahes asukohast.
CloudBeaver peamised omadused
Mitme andmebaasi tugi
Ühendu PostgreSQL-iga, MySQL-iga, SQLite-iga, MongoDB-ga, Oracle'iga, SQL Serveriga ja paljude teistega ühest ühtsest liidesest.
Visuaalne päringu koostaja
Loo keerukaid päringuid lohista-ja-paiguta liidese abil, vähendades vigu ja alandades läve vähem kogenud kasutajatele.
Rollipõhine juurdepääsukontroll
Halda kasutajaõigusi ühenduse tasandil, nii et meeskonnaliikmed näevad ainult andmebaase, millele neil on juurdepääsuõigus.
Täiustatud SQL-i redaktor
Täisfunktsionaalne redaktor süntaksi esiletõstmisega, automaatse täitmise ja päringute ajalooga produktiivseks igapäevaseks andmebaasitööks.
Andmete visualiseerimine
Kuvage päringutulemused diagrammide ja graafikutena otse brauseris, eksportimata eraldi BI-tööriista.
Miks kasutada CloudBeaver Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.