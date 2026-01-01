Juurutage Dasharr ühe klõpsuga paigaldusega.
Isemajutusel põhinev juhtpaneel, mis jälgib üleslaadimise, allalaadimise ja preemiate statistikat üle kahekümne privaatse torrentijälgija.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Dasharr
Dasharr on avatud lähtekoodiga Rusti ja Vue'i armatuurlaud, mis on loodud spetsiaalselt privaatsete torrent-jälgijate kasutajatele. See küsitleb perioodiliselt iga indekseerijat, mille sa lubad, salvestab ajaloo PostgreSQL-i ja toob esile pikaajalised trendid üleslaadimises, allalaadimises, suhtes, boonuspunktides ja preemiates, mida jälgijad ise harva peale praeguse väärtuse avaldavad.
Dasharri ise majutamine sinu VPS-is hoiab iga API-võtme ja sinu jälgijakontode täieliku ajaloo täielikult sinu enda infrastruktuuris kolmanda osapoole teenuse asemel. Statistika kogutakse taustal iga kuue tunni järel, et saaksid korreleerida üleslaadimisi, automatiseeritud tööriistu ja preemiate kulutusi kõigis oma jälgijates ühel ajajoonel.
Dasharr peamised omadused
Mitmejälgija tugi
Sisseehitatud kogujad enam kui kahekümne eratraki jaoks, sealhulgas RED, BTN, GGn, MAM, OPS, BLU, ANT, FNP ja paljud teised, ühe juhtpaneeli all.
Pikaajaline ajalugu
Iga küsitlus salvestatakse PostgreSQL-i, nii et sa näed, kuidas üleslaadimine, suhe ja boonuspunktid arenevad nädalate ja kuude jooksul, mitte ainult praeguse hetktõmmise põhjal.
Planeeritud kogumine
Statistika värskendatakse automaatselt iga kuue tunni järel taustal, nii et juhtpaneel peegeldab alati hiljutist tegevust ilma käsitsi sünkroonimiseta.
Bounty planeerimine
Jälgi preemiatulu ja kulutusi jälgijate lõikes, et planeerida, kui palju saab päringutele eraldada mis tahes valitud ajaperioodi jooksul.
OpenAPI dokumenteeritud
Iga lõpp-punkt on eksponeeritud Swagger UI kaudu aadressil /swagger-ui/, nii et andmeid saab pärida kohandatud skriptidest, Grafanast või muudelt armatuurlaudadelt.
Disainitud privaatseks
Jälgija API-võtmed ei lahku kunagi sinu VPS-ist — taustasüsteem suhtleb otse iga indekseerijaga ja salvestab mandaadid sinu enda PostgreSQL andmebaasi.
Miks kasutada Dasharr Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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