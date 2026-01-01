Dasharr on avatud lähtekoodiga Rusti ja Vue'i armatuurlaud, mis on loodud spetsiaalselt privaatsete torrent-jälgijate kasutajatele. See küsitleb perioodiliselt iga indekseerijat, mille sa lubad, salvestab ajaloo PostgreSQL-i ja toob esile pikaajalised trendid üleslaadimises, allalaadimises, suhtes, boonuspunktides ja preemiates, mida jälgijad ise harva peale praeguse väärtuse avaldavad.

Dasharri ise majutamine sinu VPS-is hoiab iga API-võtme ja sinu jälgijakontode täieliku ajaloo täielikult sinu enda infrastruktuuris kolmanda osapoole teenuse asemel. Statistika kogutakse taustal iga kuue tunni järel, et saaksid korreleerida üleslaadimisi, automatiseeritud tööriistu ja preemiate kulutusi kõigis oma jälgijates ühel ajajoonel.