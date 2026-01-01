Paigalda GLPI ühe klõpsuga.
Avatud lähtekoodiga IT-varahalduse ja abiteeninduse platvorm infrastruktuuri jälgimiseks ja tugipiletite haldamiseks.
Valige VPS-pakett GLPI jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada GLPI
GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique) on põhjalik avatud lähtekoodiga IT-teenuste haldamise platvorm, mis ühendab varade inventuuri, kasutajatoe piletisüsteemi, tarkvaralitsentside jälgimise ja muudatuste halduse ühes veebirakenduses. See toetab üle 70 keele ja pistikprogrammide ökosüsteemi üle 150 laiendusega, kohandudes igas suuruses IT-operatsioonidega.
GLPI ise majutamine oma VPS-is eemaldab kasutajapõhised litsentsitasud ja hoiab tundlikud IT-infrastruktuuri andmed organisatsiooni kontrolli all. See juurutus sisaldab MariaDB-d usaldusväärseks salvestamiseks. Pärast juurutamist lõpeta seadistusviisard oma brauseris, kasutades juurutusprotsessi käigus kuvatud andmebaasi mandaate.
GLPI peamised omadused
IT-varade inventuur
Jälgi servereid, tööjaamu, mobiilseadmeid, võrguseadmeid ja tarkvaralitsentse tsentraliseeritud inventaris automaatse tuvastusega.
Kasutajatoe piletisüsteem
Halda kasutajapäringuid, intsidente ja muudatustaotlusi kohandatavate töövoogude, SLA jälgimise ja e-posti teavitustega.
Tarkvara litsentsihaldus
Jälgi litsentside kasutust, jälgi nõuetele vastavust ja optimeeri tarkvarakulusid kogu oma organisatsioonis.
Abikeskus
Dokumenteerige lahendused ja looge iseteenindusressursse, et kasutajad saaksid lahendada levinud probleeme ilma piletit avamata.
Pistikprogrammide turg
Laienda GLPI-d 150+ kogukonna pistikprogrammiga, mis hõlmavad integratsioone, aruandlust ja spetsialiseeritud ITSM-i töövooge.
Miks kasutada GLPI Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.