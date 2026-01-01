Juuruta Atlas CMMS ühe klõpsuga paigaldusega.
Avatud lähtekoodiga hoolduse haldamise platvorm töökorralduste, varade ja ennetava ajastamise jaoks suuremahuliseks kasutamiseks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Atlas CMMS
Atlas CMMS on ise majutatav arvutipõhine hooldushaldussüsteem, mis on loodud rajatiste, tootmise, tervishoiu, hotellinduse ja kommunaalteenuste meeskondadele. See tsentraliseerib töökäsud, ennetava hoolduse ajakavad, seadmete andmed, varuosade laoseisu ja teenusetaotlused, nii et tehnikud ja juhid jagavad ühte tõeallikat, selle asemel et žongleerida arvutustabelite, paberlogide ja e-kirjade ahelatega.
Oma VPS-is ise majutamine hoiab tundlikud varade andmed, tehnikute andmed ja hooldusajaloo teie täieliku kontrolli all, ilma kasutajapõhiste tasudeta ja ilma tarnija lukustuseta. Spring Boot toetab taustaprogrammi, React juhib veebirakendust ja kaasnev mobiilirakendus võimaldab välitehnikutel töötada võrguühenduseta ja sünkroonida uuesti ühenduse loomisel.
Atlas CMMS peamised omadused
Töökäskude haldus
Loo, määra ja jälgi töökäske prioriteetide, ajalogide, manuste ja täieliku ajalooga iga töö ja tehniku kohta.
Ennetav hooldus
Planeeri korduvaid ülevaatusi ja automatiseeri töökäskude loomine mõõturinäitudel, ajavahemikel või varasündmustel põhinevate käivitajate alusel.
Varade ja laoseisu jälgimine
Kataloogige seadmeid seisakuaegade mõõdikute, hoolduskulude ja varuosade laoseisuga, lisaks laoteavitused ja automatiseeritud ostutellimused.
Mobiilne välirakendus
Natiivsed iOS-i ja Androidi rakendused võimaldavad tehnikutel skannida QR-koode, logida aega, jäädvustada fotosid ja täita töökäske otse kohapeal.
Analüüs ja aruandlus
Sisseehitatud armatuurlauad hõlmavad töökäskude täitmist, seadmete töökindlust, seisakute suundumusi, tööjõu kasutamist ja kulude analüüsi.
Miks kasutada Atlas CMMS Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
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