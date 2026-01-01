Atlas CMMS on ise majutatav arvutipõhine hooldushaldussüsteem, mis on loodud rajatiste, tootmise, tervishoiu, hotellinduse ja kommunaalteenuste meeskondadele. See tsentraliseerib töökäsud, ennetava hoolduse ajakavad, seadmete andmed, varuosade laoseisu ja teenusetaotlused, nii et tehnikud ja juhid jagavad ühte tõeallikat, selle asemel et žongleerida arvutustabelite, paberlogide ja e-kirjade ahelatega.

Oma VPS-is ise majutamine hoiab tundlikud varade andmed, tehnikute andmed ja hooldusajaloo teie täieliku kontrolli all, ilma kasutajapõhiste tasudeta ja ilma tarnija lukustuseta. Spring Boot toetab taustaprogrammi, React juhib veebirakendust ja kaasnev mobiilirakendus võimaldab välitehnikutel töötada võrguühenduseta ja sünkroonida uuesti ühenduse loomisel.