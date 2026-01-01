Domain Lockeri paigaldamine ühe klõpsuga.
Avatud lähtekoodiga platvorm domeeniportfellide jälgimiseks ja haldamiseks automatiseeritud DNS-i, SSL-i ja WHOIS-i jälgimisega.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Domain Locker
Domain Locker on isemajutusega platvorm, mis on ehitatud arendajatele, ettevõtetele ja IT-spetsialistidele, kes haldavad mitut domeeninime erinevate registripidajate juures. See kogub automaatselt DNS-kirjeid, SSL-sertifikaadi üksikasju, WHOIS-andmeid, alamdomeene ja IP-aadressi teavet iga domeeni kohta sinu portfellis, andes sulle ühe koha domeeni seisundi ja ajaloo jälgimiseks.
Hoiatuste integreerimised — sealhulgas e-post, veebihaagid, Telegram ja Signal — teavitavad sind eelseisvatest aegumistest, DNS-i muudatustest ja turvaanomaaliatest enne, kui neist saavad intsidendid. Interaktiivne analüüs ja kulude jälgimine täiendavad funktsioonide komplekti, muutes Domain Lockerist täieliku operatsioonitööriista kõigile, kes oma domeenivaradesse tõsiselt suhtuvad. Isemjutus hoiab kõik need tundlikud registripidaja ja DNS-i andmed täielikult sinu kontrolli all.
Domain Locker peamised omadused
Automaatne domeenijälgimine
Kogub pidevalt DNS-kirjeid, SSL-sertifikaate, WHOIS-andmeid ja alamdomeeni teavet, nii et sul on alati ajakohane ülevaade igast domeenist.
Aegumise ja muudatuste teavitused
Saadab teavitusi e-posti, veebihaakide, Telegrami või Signali kaudu, kui domeeni kehtivusaeg hakkab lõppema või DNS-kirje muutub ootamatult.
Turvalisuse auditeerimine
Analüüsib domeeniseadeid valede seadistuste osas ja pakub välja konkreetseid parendusi sinu DNS-i ja sertifikaadi seadistuse turvalisemaks muutmiseks.
Analüütika ja ajalugu
Interaktiivsed graafikud ja ajajooned näitavad, kuidas domeenikonfiguratsioonid ja jõudlus on aja jooksul arenenud, et veaotsing oleks lihtsam.
Kulude ja varade jälgimine
Salvestab ostuhinnad, uuendamiskulud ja hinnangulised turuväärtused, et saaksid hallata domeeniportfelle finantsvaradena.
Miks kasutada Domain Locker Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
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