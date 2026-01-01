Domain Locker on isemajutusega platvorm, mis on ehitatud arendajatele, ettevõtetele ja IT-spetsialistidele, kes haldavad mitut domeeninime erinevate registripidajate juures. See kogub automaatselt DNS-kirjeid, SSL-sertifikaadi üksikasju, WHOIS-andmeid, alamdomeene ja IP-aadressi teavet iga domeeni kohta sinu portfellis, andes sulle ühe koha domeeni seisundi ja ajaloo jälgimiseks.

Hoiatuste integreerimised — sealhulgas e-post, veebihaagid, Telegram ja Signal — teavitavad sind eelseisvatest aegumistest, DNS-i muudatustest ja turvaanomaaliatest enne, kui neist saavad intsidendid. Interaktiivne analüüs ja kulude jälgimine täiendavad funktsioonide komplekti, muutes Domain Lockerist täieliku operatsioonitööriista kõigile, kes oma domeenivaradesse tõsiselt suhtuvad. Isemjutus hoiab kõik need tundlikud registripidaja ja DNS-i andmed täielikult sinu kontrolli all.