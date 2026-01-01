Paigalda DDNS Updater ühe klõpsuga.
Kergekaaluline ise majutatav dünaamiline DNS-i uuendaja, mis hoiab A ja AAAA kirjed sünkroonis enam kui 40 DNS-teenuse pakkuja vahel.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada DDNS Updater
DDNS Updater on avatud lähtekoodiga Go teenus, mis hoiab DNS A ja AAAA kirjeid suunatud õigele IP-le üle 40 DNS-teenuse pakkuja kaudu — Cloudflare, Gandi, Namecheap, Hetzner, OVH, Hurricane Electric, DuckDNS, Google Domains ja palju muud — ühest konfiguratsioonifailist. See töötab peata agendina, mis vajab ainult väljaminevat ühenduvust, olek on nähtav konteineri logide kaudu või sisseehitatud HTTP armatuurlaua kaudu, millele pääseb ligi SSH pordi edasisuunamise kaudu, kui soovid brauserivaadet.
DDNS Updateri ise majutamine oma VPS-is annab sulle stabiilse, alati töötava agendi, mis saab värskendada DNS-kirjeid kodu ruuterite, IoT lüüside, sekundaarserverite või mis tahes muu lõpp-punkti jaoks, mille avalik IP muutub. Teenusepakkuja mandaadid ja värskendamise loogika jäävad sinu infrastruktuuri sisse ning üks eksemplar saab hallata kirjeid, mis hõlmavad mitut domeeni ja teenusepakkujat paralleelselt.
DDNS Updater peamised omadused
40+ DNS pakkujat
Uuenda kirjeid Cloudflare'is, Gandis, Namecheapis, Hetzneris, OVH-s, Google Domainsis, DuckDNS-is, NoIP-s, Hurricane Electricus ja kümnetes teistes ühest instantsist.
Perioodilised kontrollid
Konfigureeritav küsitlussagedus koos ooteperioodidega, et avalik IP hangitaks ja kirjeid uuendataks ainult siis, kui seda tegelikult vaja on.
IPv4 ja IPv6
Jälgib samaaegselt nii A kui ka AAAA kirjeid, minnes sujuvalt tagasi, kui ülesvoolu ühendusel on saadaval ainult üks aadressiperekond.
Sisseehitatud oleku töölaud
Kohalik ainult lugemiseks mõeldud juhtpaneel näitab praegust kirje olekut, viimase uuendamise aega, jälgitud IP-d ja kirjetepõhiseid vigu, kui sellele ligi pääsetakse SSH pordi edasisuunamise kaudu.
Mitme teenusepakkuja IP toomine
Avalik IP lahendatakse mitut HTTP- ja DNS-põhist teenusepakkujat kombineerides, nii et üksik ülesvoolu rike ei blokeeri kõiki uuendusi.
Teavitused shoutrrr'i kaudu
Valikuline shoutrrr integratsioon saadab teateid Discordi, Slacki, Telegrami või e-posti, kui värskendus ebaõnnestub või tuvastatakse IP muutus.
Miks kasutada DDNS Updater Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
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