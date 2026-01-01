Paigaldage BunkerM ühe klõpsuga.
Kõik-ühes Eclipse Mosquitto MQTT broker koos veebijuhtpaneeli, ACL-i halduse ja reaalajas jälgimisega.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada BunkerM
BunkerM pakendab Eclipse Mosquitto koos täieliku halduspaneeliga ühte konteinerisse, nii saad tootmisvalmis MQTT maakleri ilma konfiguratsioonifaile käsitsi muutmata või eraldi kasutajaliidest installimata. Komplektis olev veebiliides haldab dünaamilist turvalisust, kliendi- ja rollipõhiseid ACL-e, reaalajas teemade uurimist ja sõnumite ajalugu koos taasesitusega — kõik see on toetatud kohaliku SQLite andmebaasiga, mis salvestab iga avaldatud sõnumi.
BunkerM-i ise majutamine oma VPS-is hoiab seadme telemeetria, ACL-reeglid ja ajaloolised sõnumid sinu kontrolli all olevas infrastruktuuris, piiramatu arvu klientidega ja ilma sõnumipõhiste tasudeta. Pilt sisaldab statistilise anomaalia detektorit ja kohalikku automatiseerimismootorit cron-põhiste avaldamiste ja tingimuspõhiste jälgijate jaoks, kõik see töötab konteineri sees ilma pilvesõltuvuseta.
BunkerM peamised omadused
Mosquitto veebiliidesega
Sisaldab Eclipse Mosquitto't ja täielikku halduspaneeli ühes konteineris, koos MQTT 3.1.1 ja MQTT 5 toega koheselt.
Dünaamiline ACL redaktor
Loo kliendid, rollid ja grupid peeneteraliste avaldamis- ja tellimisreeglitega brauserist, JSON-ekspordi ja -impordiga varukoopiate jaoks.
MQTT uurija
Sirvi reaalajas teemapuud, kontrolli säilitatud andmekoormusi koos QoS-i metaandmetega ja avalda sõnumeid otse juhtpaneelilt.
Sõnumite ajalugu ja taasesitus
Iga avaldatud sõnum salvestatakse kohalikku SQLite'i andmebaasi koos teemafiltreerimise, vabatekstiotsingu ja ühe klõpsuga taasesituse toiminguga.
Nutikas anomaaliatuvastus
Kohalik statistiline mootor jälgib avaldamismäärasid ja teemade baastasemeid, andes märku tippude, triivi ja ootamatu vaikuse korral.
Miks kasutada BunkerM Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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