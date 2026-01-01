BunkerM pakendab Eclipse Mosquitto koos täieliku halduspaneeliga ühte konteinerisse, nii saad tootmisvalmis MQTT maakleri ilma konfiguratsioonifaile käsitsi muutmata või eraldi kasutajaliidest installimata. Komplektis olev veebiliides haldab dünaamilist turvalisust, kliendi- ja rollipõhiseid ACL-e, reaalajas teemade uurimist ja sõnumite ajalugu koos taasesitusega — kõik see on toetatud kohaliku SQLite andmebaasiga, mis salvestab iga avaldatud sõnumi.

BunkerM-i ise majutamine oma VPS-is hoiab seadme telemeetria, ACL-reeglid ja ajaloolised sõnumid sinu kontrolli all olevas infrastruktuuris, piiramatu arvu klientidega ja ilma sõnumipõhiste tasudeta. Pilt sisaldab statistilise anomaalia detektorit ja kohalikku automatiseerimismootorit cron-põhiste avaldamiste ja tingimuspõhiste jälgijate jaoks, kõik see töötab konteineri sees ilma pilvesõltuvuseta.