Paigalda Pydio Cells ühe klõpsuga installatsioon.
Ise majutatud failijagamise ja dokumentide koostööplatvorm koos meeskonnatööruumide, avalike linkide ja moodsa veebiliidesega.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Pydio Cells
Pydio Cells on ise majutatud sisu koostööplatvorm — PydioShare'i kaasaegne järeltulija. See ühendab turvalise failide jagamise, meeskonnatööruumid, avalike linkide loomise, brauserisisese dokumendivaate ja detailse juurdepääsukontrolli kiire Go-põhise taustasüsteemi ja lihvitud veebiliidese taga, mis konkureerib võrdselt kommertspakkumistega nagu Box, Dropbox Business ja SharePoint.
Pydio Cellsi ise majutamine VPS-is hoiab sinu tundlikud dokumendid, meeskonnatööruumid ja välised jagamislingid täielikult sinu kontrolli all, ilma kasutajapõhiste tasudeta, salvestusmahu piiranguteta ja kolmanda osapoole platvormita, mis saaks tingimusi või hinnakujundust igal hetkel muuta.
Pydio Cells peamised omadused
Meeskonna tööruumid ja rollid
Loo meeskonnapõhised tööruumid peeneteralise rollipõhise juurdepääsukontrolliga, nii et õiged inimesed näevad õigeid kaustu ilma käsitsi õigustega jändamiseta.
Avalikud jagamislingid
Loo jagatavaid allalaadimis- või üleslaadimislinke valikuliste paroolide, aegumiskuupäevade ja allalaadimispiirangutega — ideaalne failide saatmiseks välistele klientidele.
Brauserisisene faili eelvaade
Eelvaata PDF-e, pilte, videoid, heli ja Office'i dokumente otse brauseris, ilma et peaksid neid esmalt alla laadima või kohalikke vaatajaid installima.
WebDAV-i ja S3-e juurdepääs
Loo ühendus töölaua sünkroonimisklienditest, mobiilirakendustest ja S3-ühilduvatest tööriistadest, et sama sisu oleks kättesaadav igas töövoos.
Tegevusvood ja otsing
Tööruumipõhised tegevusvood ja täistekstiotsing dokumentides aitavad meeskondadel olla kursis muutustega ja sisu kiiresti leida.
Miks kasutada Pydio Cells Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.