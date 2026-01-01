Pydio Cells on ise majutatud sisu koostööplatvorm — PydioShare'i kaasaegne järeltulija. See ühendab turvalise failide jagamise, meeskonnatööruumid, avalike linkide loomise, brauserisisese dokumendivaate ja detailse juurdepääsukontrolli kiire Go-põhise taustasüsteemi ja lihvitud veebiliidese taga, mis konkureerib võrdselt kommertspakkumistega nagu Box, Dropbox Business ja SharePoint.

Pydio Cellsi ise majutamine VPS-is hoiab sinu tundlikud dokumendid, meeskonnatööruumid ja välised jagamislingid täielikult sinu kontrolli all, ilma kasutajapõhiste tasudeta, salvestusmahu piiranguteta ja kolmanda osapoole platvormita, mis saaks tingimusi või hinnakujundust igal hetkel muuta.