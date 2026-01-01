Deploy Planka in one click installation.
Open-source Trello alternative with real-time kanban boards for team project management.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Planka
Planka on tasuta, avatud lähtekoodiga kanban-tahvli rakendus, mis on loodud töörühmadele, kes vajavad lihtsat, ise majutatavat alternatiivi Trellole. Reaalajas uuenduste, lohistatava kaardihalduse ja puhta liidesega aitab Planka meeskondadel projekte korraldada, ülesandeid jälgida ja koostööd teha, ilma et peaksid tuginema patenteeritud SaaS-platvormidele või maksma kasutajapõhiseid liitumistasusid.
Planka ise majutamine oma VPS-is hoiab kõik projektiandmed, manused ja meeskonnasisese suhtluse sinu kontrolli all. See juurutus sisaldab PostgreSQL-i usaldusväärseks andmete salvestamiseks ja Traefiku integratsiooni turvalise HTTPS-juurdepääsu jaoks. Administraatori konto luuakse esmakordsel käivitamisel automaatselt sinu poolt juurutamise käigus konfigureeritud mandaatidega.
Planka peamised omadused
Reaalajalised kanban-tahvlid
Muudatused ilmuvad koheselt kõigile meeskonnaliikmetele tänu WebSocketi ühendustel põhinevatele reaalajas uuendustele.
Drag-and-drop cards
Liiguta ülesandeid nimekirjade vahel ja muuda prioriteetide järjekorda intuitiivse lohista ja paiguta funktsionaalsusega.
File attachments
Manusta failid ja pildid otse kaartidele, et hoida projektivarad ülesannete kõrval korrastatuna.
Ülesande kommentaarid
Arutage ülesandeid meeskonnaliikmetega kaardikommentaaride kaudu reaalajas teavitustega.
Labels and due dates
Liigita kaardid värviliste siltidega ja määra tähtajad, et jälgida tähtaegu projektide lõikes.
Mitme projekti tahvlid
Korralda tööd mitme projekti lõikes eraldi tahvlitega, millest igaühel on oma loendid ja liikmed.
Miks kasutada Planka Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.