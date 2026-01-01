Planka on tasuta, avatud lähtekoodiga kanban-tahvli rakendus, mis on loodud töörühmadele, kes vajavad lihtsat, ise majutatavat alternatiivi Trellole. Reaalajas uuenduste, lohistatava kaardihalduse ja puhta liidesega aitab Planka meeskondadel projekte korraldada, ülesandeid jälgida ja koostööd teha, ilma et peaksid tuginema patenteeritud SaaS-platvormidele või maksma kasutajapõhiseid liitumistasusid.

Planka ise majutamine oma VPS-is hoiab kõik projektiandmed, manused ja meeskonnasisese suhtluse sinu kontrolli all. See juurutus sisaldab PostgreSQL-i usaldusväärseks andmete salvestamiseks ja Traefiku integratsiooni turvalise HTTPS-juurdepääsu jaoks. Administraatori konto luuakse esmakordsel käivitamisel automaatselt sinu poolt juurutamise käigus konfigureeritud mandaatidega.