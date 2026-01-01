Juuruta Parse Server ühe klõpsuga paigaldusega.
Avatud lähtekoodiga taustaprogramm mobiili- ja veebirakendustele koos REST-i, GraphQL-i, reaalajas päringute, autentimise ja tõuketeavitustega.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Parse Server
Parse Server on algse Parse Platformi avatud lähtekoodiga järglane, pakkudes täielikku taustateenust mobiili- ja veebirakendustele. See pakub objektisalvestust, kasutaja autentimist, failisalvestust, tõuketeavitusi ja reaalajas päringuid automaatselt genereeritud REST ja GraphQL API-de kaudu, kõrvaldades suurema osa tüüpkoodist, mis on tavaliselt vajalik ühendatud rakenduse käivitamiseks.
Parse Serveri ise majutamine oma VPS-is annab sulle täieliku omandiõiguse kasutajakontode, rakenduse andmete ja pilvekoodi loogika üle – ilma päringupõhiste tasudeta, ilma tarnija lukustuseta ja ilma ootamatute migratsioonitähtaegadeta. See juurutus sisaldab MongoDB-d ja ametlikku Parse Dashboardi, nii et saad sirvida klasse, käivitada päringuid ja hallata skeemi esimesest päevast alates.
Parse Server peamised omadused
REST ja GraphQL API-d
Iga sinu määratletud klass on koheselt saadaval automaatselt genereeritud REST- ja GraphQL-lõpp-punktide kaudu, nii et iOS-i, Androidi ja veebikliendid saavad andmeid lugeda ja kirjutada ilma kohandatud serverikoodita.
Kasutaja autentimine
Sisseehitatud kasutajanimi/parool, e-posti kinnitus ja sotsiaalsed sisselogimised Facebooki, Apple'i, Google'i ja Twitteri jaoks võimaldavad sul turvalisi kontovooge minutitega käivitada.
Reaalajas päringud
Telli muudatused mis tahes klassis üle WebSocketsi, et toetada reaalajas vestlust, koostöövahendeid ja reaalajas armatuurlaudu ilma eraldi pub/sub-virnata.
Pilvekoodi funktsioonid
Käivita serveripoolne JavaScript sisestamise, uuendamise ja kustutamise päästikutel või kutsutavate funktsioonidena, et jõustada ärireegleid ja integreerida kolmandate osapoolte API-dega.
Tõuketeavitused
Saada sihipäraseid tõukemärguandeid iOS-i, Androidi ja veebiklientidele, kasutades sisseehitatud installi- ja kanalihaldussüsteemi.
Parse Dashboard kaasas
Sirvi klasse, muuda ridu, käivita koondpäringuid ja kontrolli skeemi ametliku Parse'i juhtpaneeli kaudu, mis tarnitakse koos serveriga.
Miks kasutada Parse Server Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
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