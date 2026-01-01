Parse Server on algse Parse Platformi avatud lähtekoodiga järglane, pakkudes täielikku taustateenust mobiili- ja veebirakendustele. See pakub objektisalvestust, kasutaja autentimist, failisalvestust, tõuketeavitusi ja reaalajas päringuid automaatselt genereeritud REST ja GraphQL API-de kaudu, kõrvaldades suurema osa tüüpkoodist, mis on tavaliselt vajalik ühendatud rakenduse käivitamiseks.

Parse Serveri ise majutamine oma VPS-is annab sulle täieliku omandiõiguse kasutajakontode, rakenduse andmete ja pilvekoodi loogika üle – ilma päringupõhiste tasudeta, ilma tarnija lukustuseta ja ilma ootamatute migratsioonitähtaegadeta. See juurutus sisaldab MongoDB-d ja ametlikku Parse Dashboardi, nii et saad sirvida klasse, käivitada päringuid ja hallata skeemi esimesest päevast alates.