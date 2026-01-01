Juurutage jsreport Ã¼he klÃµpsuga.
Ise majutatud JavaScripti aruandlusplatvorm PDF-, Exceli- ja DOCX-dokumentide genereerimiseks HTML-mallidest REST API kaudu.
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Igas paketis on kÃµik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada jsreport
jsreport on avatud lÃ¤htekoodiga aruandlusserver, mis genereerib HTML-mallidest tootmiskvaliteediga Ã¤ridokumente. Arendusmeeskonnad kasutavad seda jagatud teenusena, mida iga organisatsiooni rakendus saab REST API kaudu vÃ¤lja kutsuda â€“ edastades JSON-andmeid ja saades vastu vormindatud PDF-i, Exceli tabeli, DOCX-i vÃµi HTML-vastuse, ilma igasuguse renderdusloogikata kutsuvas rakenduses. Mallid on kirjutatud standardse HTML-i ja CSS-iga, kasutades Handlebars'i vÃµi muid toetatud mootoreid, nii et iga veebiarendaja saab neid luua ja hooldada, Ãµppimata patenteeritud DSL-i.
jsreport'i ise majutades hoiate genereeritud dokumendid â€“ arved, lepingud, finantsaruanded â€“ teie kontrolli all olevas infrastruktuuris, saatmata tundlikke Ã¤riandmeid kolmanda osapoole renderdusteenusele. DokumendipÃµhiseid tasusid ja kasutuspiiranguid ei ole.
jsreport peamised omadused
Mitu vÃ¤ljundvormingut
Loo PDF, Excel (XLSX), DOCX, HTML, CSV vÃµi XML samast mallist, vahetades vormingut API parameetri kaudu, ilma eraldi kujundusi haldamata.
REST API renderdus
Iga mall on POST-lÃµpp-punkt â€” rakendused edastavad JSON-andmeid ja saavad tagasi renderdatud dokumendi, lahutades aruandlusloogika rakenduse koodist.
BrauseripÃµhine kujundaja
Kujunda, eelvaata ja testi aruandemalle otse brauseris, kasutades sisseehitatud veebiredaktorit, ilma tÃ¶Ã¶riistade vahel vahetamata.
Aruannete ajastamine
Planeeri aruannete automaatne kÃ¤ivitamine kindlate ajavahemike jÃ¤rel ja saada need e-posti teel vÃµi salvesta vÃ¤ljund, vÃ¤listades kÃ¤sitsi korduvad eksportimised.
Mallide versioonihaldus
JÃ¤lgi iga malli muutust sisseehitatud versiooniajaloo abil ja taasta mis tahes eelmine versioon ilma eraldi VCS-i haldamata.
Miks kasutada jsreport Hostingeris
KÃ¤ivita Ã¼he klÃµpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tÃ¶Ã¶le panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja kÃ¤sitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemÃ¼Ã¼ri, DDoS-kaitse ja pideva jÃ¤lgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
KÃ¤ita ja halda mitut Dockeri konteinerit Ã¼hest kohast. Juuruta, uuenda ja jÃ¤lgi oma projekte hÃµlpsalt.
KÃ¤ivita Ã¼he klÃµpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tÃ¶Ã¶le panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja kÃ¤sitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemÃ¼Ã¼ri, DDoS-kaitse ja pideva jÃ¤lgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
KÃ¤ita ja halda mitut Dockeri konteinerit Ã¼hest kohast. Juuruta, uuenda ja jÃ¤lgi oma projekte hÃµlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tÃ¶Ã¶aeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt tÃ¶Ã¶korras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil pÃµhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kÃµik sujuv ja suurepÃ¤rane, kui tehisintellekt teie kÃ¼simust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tÃµusude ja mÃµÃµnadeta. TÃ¤nan arendusmeeskonda ja kÃµiki teisi asjaosalisi. JÃ¤tkake samas vaimus ðŸš€
LÃµpuks ometi VPS-hostinguettevÃµte, mis teeb seda Ãµigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. SuurepÃ¤rane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. UsaldusvÃ¤Ã¤rne. Tundub kaljukindel.
PÃ¤rast seda, kui kaotasin juurdepÃ¤Ã¤su oma isehostitud n8n instantsile, vÃµtsin Ã¼hendust Hostingeri toega ja olin Ã¤Ã¤rmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja pÃµhjalikud.
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