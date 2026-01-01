jsreport on avatud lÃ¤htekoodiga aruandlusserver, mis genereerib HTML-mallidest tootmiskvaliteediga Ã¤ridokumente. Arendusmeeskonnad kasutavad seda jagatud teenusena, mida iga organisatsiooni rakendus saab REST API kaudu vÃ¤lja kutsuda â€“ edastades JSON-andmeid ja saades vastu vormindatud PDF-i, Exceli tabeli, DOCX-i vÃµi HTML-vastuse, ilma igasuguse renderdusloogikata kutsuvas rakenduses. Mallid on kirjutatud standardse HTML-i ja CSS-iga, kasutades Handlebars'i vÃµi muid toetatud mootoreid, nii et iga veebiarendaja saab neid luua ja hooldada, Ãµppimata patenteeritud DSL-i.

jsreport'i ise majutades hoiate genereeritud dokumendid â€“ arved, lepingud, finantsaruanded â€“ teie kontrolli all olevas infrastruktuuris, saatmata tundlikke Ã¤riandmeid kolmanda osapoole renderdusteenusele. DokumendipÃµhiseid tasusid ja kasutuspiiranguid ei ole.