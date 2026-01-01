Paigalda Trip ühe klõpsuga.
Minimalistlik ise majutatav kaardijälgija ja reisiplaneerija huvipunktide ja mitmepäevaste reisikavade korraldamiseks.
Valige VPS-pakett Trip jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Trip
Trip on isemajutusega minimalistlik kaardijälgija ja reisiplaneerija, mis võimaldab sul koguda huvipunkte interaktiivsetele kaartidele ja muuta need struktureeritud mitmepäevasteks marsruutideks. Ehitatud puhta, segajateta liidese ümber, keskendub see kahele tegevusele, mida reisijad tegelikult kordavad: külastamist väärt kohtade märkimisele ja nende koondamisele reisideks koos kuupäevade, märkmete ja manustega.
Trip'i käitamine oma VPS-is hoiab iga huvipunkti, marsruudi ja reisikaaslase lingi sinu kontrolli all olevas infrastruktuuris. Puudub telemeetria, reklaam ja kolmanda osapoole pilv — sinu sihtkohad ja reisiplaanid ei lahku kunagi sinu serverist, samal ajal kui OIDC integratsioon võimaldab sul ühendada Trip'i olemasoleva ühekordse sisselogimise seadistusega, kui sa seda soovid.
Trip peamised omadused
Interaktiivsed huvipunktide kaardid
Lohista, kategoriseeri ja filtreeri huvipunkte kohandatavatel kaardipaaniidel, mis on ehitatud Leafletile kiireks, mobiilisõbralikuks uurimiseks.
Mitmepäevased reisikavad
Rühmita huvipunktid päevapõhistesse reisiplaanidesse koos märkmete, kulude ja manustega, nii et kogu plaan asub ühes kohas.
Reisikoostöö
Jaga reise reisikaaslastega, nii et kõik näevad sama reisikava ja uuendusi, ilma et peaksid vestluslõngade või tabelite vahel manööverdama.
OIDC ühekordne sisselogimine
Valikuline OpenID Connect sisselogimine võimaldab sul taaskasutada oma olemasolevat identiteedipakkujat selle asemel, et hallata eraldi Trip-kontot.
Privaatsus vaikimisi
Telemeetria, jälgimise ega reklaamideta — iga koht, foto ja reis püsib sinu VPS-is sinu otsese kontrolli all.
Kergekaaluline SQLite
Üks konteiner, mida toetab SQLite ja millel on üks salvestusmaht, muutes varundamise ja migreerimise lihtsaks failikopeerimiseks.
Miks kasutada Trip Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.