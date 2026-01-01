Trip on isemajutusega minimalistlik kaardijälgija ja reisiplaneerija, mis võimaldab sul koguda huvipunkte interaktiivsetele kaartidele ja muuta need struktureeritud mitmepäevasteks marsruutideks. Ehitatud puhta, segajateta liidese ümber, keskendub see kahele tegevusele, mida reisijad tegelikult kordavad: külastamist väärt kohtade märkimisele ja nende koondamisele reisideks koos kuupäevade, märkmete ja manustega.

Trip'i käitamine oma VPS-is hoiab iga huvipunkti, marsruudi ja reisikaaslase lingi sinu kontrolli all olevas infrastruktuuris. Puudub telemeetria, reklaam ja kolmanda osapoole pilv — sinu sihtkohad ja reisiplaanid ei lahku kunagi sinu serverist, samal ajal kui OIDC integratsioon võimaldab sul ühendada Trip'i olemasoleva ühekordse sisselogimise seadistusega, kui sa seda soovid.