AdventureLog on avatud lähtekoodiga reisihaldusplatvorm varasemate seikluste dokumenteerimiseks ja tulevaste reiside planeerimiseks. Ehitatud SvelteKiti ja Django abil koos PostGIS-i toega, see ühendab interaktiivse maailmakaardi sihtkohtade visualiseerimiseks üksikasjalike reisiplaneerimise tööriistadega, mis hõlmavad mitmepäevaseid marsruute, lende, majutust ja tegevuste kontrollnimekirju.

Erinevalt kommertsreisirakendustest, mis salvestavad sinu reisid kolmandate osapoolte serveritesse, on AdventureLog täielikult ise majutatud—sinu fotod, asukohaajalugu ja isiklikud reisikirjeldused jäävad sinu kontrolli all olevasse infrastruktuuri. Koostööfunktsioonid võimaldavad peredel ja reisigruppidel jagada plaane ja dokumenteerida mälestusi koos, samal ajal kui analüüs jälgib külastatud riike ja piirkondlikke avastamisstatistikat aja jooksul.