Juuruta AdventureLog ühe klõpsuga.
Ise majutatud reisi jälgija ja reisiplaneerija interaktiivsete kaartide, reisikavade ja täieliku andmeomandiga.
Valige VPS-pakett AdventureLog jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada AdventureLog
AdventureLog on avatud lähtekoodiga reisihaldusplatvorm varasemate seikluste dokumenteerimiseks ja tulevaste reiside planeerimiseks. Ehitatud SvelteKiti ja Django abil koos PostGIS-i toega, see ühendab interaktiivse maailmakaardi sihtkohtade visualiseerimiseks üksikasjalike reisiplaneerimise tööriistadega, mis hõlmavad mitmepäevaseid marsruute, lende, majutust ja tegevuste kontrollnimekirju.
Erinevalt kommertsreisirakendustest, mis salvestavad sinu reisid kolmandate osapoolte serveritesse, on AdventureLog täielikult ise majutatud—sinu fotod, asukohaajalugu ja isiklikud reisikirjeldused jäävad sinu kontrolli all olevasse infrastruktuuri. Koostööfunktsioonid võimaldavad peredel ja reisigruppidel jagada plaane ja dokumenteerida mälestusi koos, samal ajal kui analüüs jälgib külastatud riike ja piirkondlikke avastamisstatistikat aja jooksul.
AdventureLog peamised omadused
Interaktiivne maailmakaart
Kujuta ette iga külastatud sihtkoht maailmakaardil, andes sulle kohese ja rahuldustpakkuva pildi sellest, kui kaugele su reisid sind viinud on.
Mitmepäevase reisi planeerimine
Koosta täielikud reisikavad lendude, majutuse ja tegevustega, mis on päevade kaupa korraldatud, nii et sinu reisiplaneerimine on ühes kohas, mitte laiali arvutustabelites ja märkmetes.
Põhjalik seikluste logimine
Dokumenteeri iga sihtkoht kuupäevade, kirjelduste, isiklike hinnangute ja fotode üleslaadimisega, luues üksikasjaliku reisipäeviku, mis kasvab iga reisiga.
Reisianalüütika
Jälgi statistikat, näiteks külastatud riike, avastatud piirkondi ja läbitud kogudistantsi, muutes oma reisiajaloo tähenduslikeks isiklikeks verstapostideks.
Koostööreisid
Jaga seiklusi ja planeeri reise koos pere või reisikaaslastega, hoides kõik kursis reisikavade ja mälestustega, ilma et peaksid tuginema kolmandate osapoolte grupi planeerimise tööriistadele.
Miks kasutada AdventureLog Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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