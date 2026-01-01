Bar Assistant on isemajutatud veebirakendus kokteilihuvilistele ja kodubaarmenitele, kes soovivad hallata oma koostisosade riiulit ja avastada retsepte selle põhjal, mis neil tegelikult käepärast on. See ületab lihtsa retseptiraamatu piire, arvestades arukalt koostisosade asendusi, valikulisi komponente ja vanem-laps koostisosade suhteid — maksimeerides kokteilide arvu, mida saad oma praegusest varust valmistada, ilma et peaksid poodi minema.

See mall sisaldab Salt Rimi veebiliidest, Bar Assistanti API-serverit, Meilisearchi retseptikogu koheseks täistekstiotsinguks ja Redisi vahemällu salvestamiseks. Isemajutus tähendab, et sinu isiklikud retseptimärkmed, kohandatud kokteililooming ja koostisosade inventar jäävad sinu enda serverisse, selmet olla lukustatud kolmanda osapoole rakendusse.