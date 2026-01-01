Juurutage Bar Assistant ühe klõpsuga paigaldusega.
Ise majutatav kokteiliretseptide haldur, mis jälgib sinu baari laoseisu ja ütleb sulle täpselt, milliseid jooke sa praegu valmistada saad.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Bar Assistant
Bar Assistant on isemajutatud veebirakendus kokteilihuvilistele ja kodubaarmenitele, kes soovivad hallata oma koostisosade riiulit ja avastada retsepte selle põhjal, mis neil tegelikult käepärast on. See ületab lihtsa retseptiraamatu piire, arvestades arukalt koostisosade asendusi, valikulisi komponente ja vanem-laps koostisosade suhteid — maksimeerides kokteilide arvu, mida saad oma praegusest varust valmistada, ilma et peaksid poodi minema.
See mall sisaldab Salt Rimi veebiliidest, Bar Assistanti API-serverit, Meilisearchi retseptikogu koheseks täistekstiotsinguks ja Redisi vahemällu salvestamiseks. Isemajutus tähendab, et sinu isiklikud retseptimärkmed, kohandatud kokteililooming ja koostisosade inventar jäävad sinu enda serverisse, selmet olla lukustatud kolmanda osapoole rakendusse.
Bar Assistant peamised omadused
Koostisosade riiuli sobitamine
Ütle Bar Assistantile, mis sul joogikapis on, ja see näitab kohe, milliseid kokteile saad valmistada, sealhulgas nutikate vastetega, kasutades koostisosade asendajaid.
Kiire täistekstiotsing
Meilisearch pakub kiiret otsingut retseptide seas, filtreerides valmistusmeetodi, ABV, klaasitüübi, siltide ja muu järgi, et leiaksid kohe õige joogi.
Retsepti import
Kogu retsepte otse kokteiliveebisaitidelt või loo oma, seejärel koonda need teemakohastesse kogudesse erinevateks sündmusteks või aastaaegadeks.
Mitme kasutaja õigused
Administraatori, moderaatori, üldised ja külalise rollid võimaldavad sul hallata jagatud baari sõpradele või meeskonnale, andmata kõigile sama ligipääsutaset.
Paindlikud ekspordivormingud
Ekspordi retsepte JSON-i, YAML-i, XML-i, Markdown-i või prindivalmis lehtedena, nii et sinu kollektsioon ei ole kunagi lukustatud ühte formaati või platvormi.
Miks kasutada Bar Assistant Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
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