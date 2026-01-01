Juuruta Baby Buddy ühe klõpsuga.
Põhjalik beebi jälgimise rakendus, mis aitab vanematel ja hooldajatel privaatselt jälgida toitmist, und, mähkmeid ja kasvu.
Valige VPS-pakett Baby Buddy jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Baby Buddy
Baby Buddy on privaatsusele keskendunud beebi jälgimise rakendus, mis aitab vanematel ja hooldajatel salvestada imikute igapäevaseid tegevusi, kasvu mõõtmisi ja terviseinfot. Toitmise ajakavad, mähkmevahetused, unemustrid, kaalu- ja pikkusemõõtmised ning ravimite andmed salvestatakse kõik intuitiivse veebiliidese kaudu, mis on loodud kiireks sisestamiseks kiiretel lapsevanemaks olemise hetkedel. Visuaalsed diagrammid ja aruanded teevad mustrite tuvastamise ja andmete jagamise lastearstidega lihtsaks.
Baby Buddy isemajutamine tähendab, et intiimsed üksikasjad sinu lapse arengu ja tervise kohta ei jõua kunagi kolmandate osapoolte serveritesse ega reklaamiplatvormidele. Mitu hooldajat — vanemad, vanavanemad, lapsehoidjad — saavad kõik tegevusi logida mis tahes seadmest, hoides majapidamise sünkroonis, ilma et peaks tuginema kommertsrakendusele, mis võib teenuse lõpetada või oma privaatsuspoliitikat muuta.
Baby Buddy peamised omadused
Mitme hooldaja juurdepääs
Vanemad, vanavanemad ja lapsehoidjad saavad kõik samaaegselt logida tegevusi mistahes seadmest, hoides kõik kursis beebi praeguse rutiini ja vajadustega.
Põhjalik tegevuste jälgimine
Salvesta toitmiskorrad, mähkmevahetused, uneperioodid, kõhuaeg, vannitamised ja palju muud sisseehitatud taimeritega, nii et logimine võtab sekundeid isegi kiiretel hetkedel.
Kasvu ja tervise andmed
Jälgi kaalu, pikkust ja pea ümbermõõtu ajajooksul visuaalsete graafikutega, mida saad jagada otse tervishoiuteenuse osutajatega pediaatrilistel vastuvõttudel.
Mustriaruanded
Visuaalsed aruanded toovad esile toitmise sageduse trende, une kestuse mustreid ja mähkmete arvu, aidates vanematel rutiine tuvastada ja anomaaliaid varakult märgata.
Täielik andmekaitse
Kõik andmed jäävad sinu enda serverisse — kolmandate osapooltega andmete jagamist ei toimu, reklaamiprofiile ei looda ja puudub oht kaotada ligipääs, kui kommertsteenus tegevuse lõpetab.
Miks kasutada Baby Buddy Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.