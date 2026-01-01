Baby Buddy on privaatsusele keskendunud beebi jälgimise rakendus, mis aitab vanematel ja hooldajatel salvestada imikute igapäevaseid tegevusi, kasvu mõõtmisi ja terviseinfot. Toitmise ajakavad, mähkmevahetused, unemustrid, kaalu- ja pikkusemõõtmised ning ravimite andmed salvestatakse kõik intuitiivse veebiliidese kaudu, mis on loodud kiireks sisestamiseks kiiretel lapsevanemaks olemise hetkedel. Visuaalsed diagrammid ja aruanded teevad mustrite tuvastamise ja andmete jagamise lastearstidega lihtsaks.

Baby Buddy isemajutamine tähendab, et intiimsed üksikasjad sinu lapse arengu ja tervise kohta ei jõua kunagi kolmandate osapoolte serveritesse ega reklaamiplatvormidele. Mitu hooldajat — vanemad, vanavanemad, lapsehoidjad — saavad kõik tegevusi logida mis tahes seadmest, hoides majapidamise sünkroonis, ilma et peaks tuginema kommertsrakendusele, mis võib teenuse lõpetada või oma privaatsuspoliitikat muuta.