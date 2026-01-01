Juuruta AirTrail ühe klõpsu paigaldusega.
Avatud lähtekoodiga isiklik lennupäevik sinu lennureiside logimiseks, visualiseerimiseks ja analüüsimiseks interaktiivsel maailmakaardil.
Valige VPS-pakett AirTrail jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada AirTrail
AirTrail on avatud lähtekoodiga isiklik lendude jälgimise veebirakendus, mis võimaldab sul salvestada iga lennu, visualiseerida oma marsruute interaktiivsel maailmakaardil ja uurida statistikat oma reisiajaloo kohta. See toetab lennuandmete importimist populaarsetest teenustest nagu MyFlightRadar24, Flighty, App in the Air, TripIt ja JetLog, muutes täieliku logi loomise esimesest päevast alates lihtsaks. Mitme kasutaja tugi võimaldab igal leibkonna liikmel pidada eraldi privaatset lennupäevikut samal eksemplaril.
AirTraili ise majutamine oma VPS-is hoiab sinu reisiajaloo privaatsena ja täielikult sinu kontrolli all, ilma liitumistasudeta ja ilma, et kolmanda osapoole teenus sinu andmeid säilitaks. Esimene registreeruv kasutaja saab automaatselt omanikutaseme juurdepääsu.
AirTrail peamised omadused
Interaktiivne maailmakaart
Vaata iga lendu, mis on kaardistatud maailmakaardil, marsruudijoontega, mis ühendavad kõiki sinu külastatud algus- ja sihtkohti.
Lennuajaloo importimine
Impordi olemasolevad logid MyFlightRadar24-st, Flighty-st, App in the Air-ist, TripIt-ist, JetLog-ist ja byAir-ist, et oma ajalugu koheselt täita.
Reisimise statistika
Uuri koondandmeid ja jaotusi läbitud vahemaa, külastatud riikide, kasutatud lennujaamade, lennufirmade ja õhus veedetud aja kohta.
Mitmekasutaja tugi
Jaga ühte AirTraili eksemplari pere või reisikaaslastega — iga kasutaja haldab oma privaatset lennulogi ja statistikat.
Avalik lennujagamine
Loo jagatav link, et teised saaksid sirvida sinu interaktiivset lennukaarti ilma kontot vajamata.
Miks kasutada AirTrail Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
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