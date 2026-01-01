AirTrail on avatud lähtekoodiga isiklik lendude jälgimise veebirakendus, mis võimaldab sul salvestada iga lennu, visualiseerida oma marsruute interaktiivsel maailmakaardil ja uurida statistikat oma reisiajaloo kohta. See toetab lennuandmete importimist populaarsetest teenustest nagu MyFlightRadar24, Flighty, App in the Air, TripIt ja JetLog, muutes täieliku logi loomise esimesest päevast alates lihtsaks. Mitme kasutaja tugi võimaldab igal leibkonna liikmel pidada eraldi privaatset lennupäevikut samal eksemplaril.

AirTraili ise majutamine oma VPS-is hoiab sinu reisiajaloo privaatsena ja täielikult sinu kontrolli all, ilma liitumistasudeta ja ilma, et kolmanda osapoole teenus sinu andmeid säilitaks. Esimene registreeruv kasutaja saab automaatselt omanikutaseme juurdepääsu.