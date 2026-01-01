HedgeDoc on avatud lähtekoodiga koostööpõhine Markdowni redaktor, kus mitu inimest saavad sama dokumenti samaaegselt kirjutada ja redigeerida reaalajas kursori jälgimise ja kohese sünkroonimisega. Lisaks põhilisele Markdownile toetab see manustatud diagramme Mermaid'i ja PlantUML'i kaudu, matemaatilisi valemeid KaTeX'i kaudu, süntaksi esiletõstetud koodiplokke enam kui 100 keele jaoks ja esitlusrežiimi, mis muudab iga märkme slaidiesitluseks.

HedgeDoci ise majutamine oma VPS-is hoiab tundliku dokumentatsiooni, sisemised arhitektuurilised otsused ja omandiõigusega märkmed teie enda infrastruktuuris — ilma kasutajapõhiste tasudeta, kolmandate osapoolte andmetele juurdepääsuta ja täieliku kontrolliga autentimismeetodite üle, sealhulgas LDAP, OAuth ja SAML ettevõtte keskkondade jaoks.