Paigaldage HedgeDoc ühe klõpsuga.
Avatud lähtekoodiga reaalajas koostööl põhinev Markdowni redaktor meeskondadele dokumentide kirjutamiseks, ülevaatamiseks ja jagamiseks koos.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada HedgeDoc
HedgeDoc on avatud lähtekoodiga koostööpõhine Markdowni redaktor, kus mitu inimest saavad sama dokumenti samaaegselt kirjutada ja redigeerida reaalajas kursori jälgimise ja kohese sünkroonimisega. Lisaks põhilisele Markdownile toetab see manustatud diagramme Mermaid'i ja PlantUML'i kaudu, matemaatilisi valemeid KaTeX'i kaudu, süntaksi esiletõstetud koodiplokke enam kui 100 keele jaoks ja esitlusrežiimi, mis muudab iga märkme slaidiesitluseks.
HedgeDoci ise majutamine oma VPS-is hoiab tundliku dokumentatsiooni, sisemised arhitektuurilised otsused ja omandiõigusega märkmed teie enda infrastruktuuris — ilma kasutajapõhiste tasudeta, kolmandate osapoolte andmetele juurdepääsuta ja täieliku kontrolliga autentimismeetodite üle, sealhulgas LDAP, OAuth ja SAML ettevõtte keskkondade jaoks.
HedgeDoc peamised omadused
Reaalajas koostöö
Mitu autorit redigeerivad sama dokumenti samaaegselt reaalajas kursori asukohtade ja kiirete uuendustega, hoides kaugtöörühmad sünkroonis ilma ühendamiskonfliktideta.
Diagrammid & Matemaatika
Manusta Mermaid, Graphviz ja PlantUML diagramme koos KaTeX matemaatiliste avaldistega otse Markdowni, muutes HedgeDoci ideaalseks tehnilise ja akadeemilise dokumentatsiooni jaoks.
Esitlusrežiim
Teisenda mis tahes Markdowni dokument slaidiesitluseks ühe klõpsuga, kaotades vajaduse eraldi esitlustarkvara järele sisemiste ettekannete ja demode jaoks.
Paindlikud load
Määra dokumendid avalikuks, kaitstuks või privaatseks ja kontrolli, kes saab neid vaadata, kommenteerida või muuta — alates avatud kogukonna vikidest kuni konfidentsiaalsete sisemiste spetsifikatsioonideni.
Ettevõtte autentimise tugi
Integreeri LDAP-i, OAuth-i pakkujate, SAML-i ja kohalike kontodega, et meeskonnad saaksid sisse logida olemasolevate ettevõtte mandaatidega, haldamata eraldi paroole.
Miks kasutada HedgeDoc Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.