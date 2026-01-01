Karaoke Eternal on täielikult isemajutusega karaokepidu platvorm, mis muudab iga ekraani karaokeekraaniks. Külalised liituvad ruumiga, skaneerides QR-koodi ja panevad laule järjekorda otse oma mobiilibrauserist — rakenduse installimine pole vajalik. Peremees kontrollib taasesitust mis tahes brauserist, samas kui mitu iseseisvat ruumi võimaldavad sul korraldada samaaegseid seansse eraldi järjekordadega.

Toetatud formaatide hulka kuuluvad MP3+G lood CDG-sõnadega, pakitud MP3+G, MP4 karaoke videod ja WebGL-visualisatsioonid lugudele ilma sõnadeta. Meedia ja seaded salvestatakse sisseehitatud SQLite andmebaasi, ilma et oleks vaja välist andmebaasiteenust. Esialgne administraatori seadistamine lõpeb esimesel juurdepääsul veebiliidese kaudu. Isemajutus sinu VPS-is hoiab sinu karaoketeegi privaatsena ja alati kättesaadavana, kui pidu algab.