Paigalda Karaoke Eternal ühe klõpsuga paigaldus.
Isemajutusel põhinev karaokepidu platvorm, kus külalised saavad oma mobiilibrauseritest QR-koodide abil laule järjekorda panna.
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Millega saab ehitada Karaoke Eternal
Karaoke Eternal on täielikult isemajutusega karaokepidu platvorm, mis muudab iga ekraani karaokeekraaniks. Külalised liituvad ruumiga, skaneerides QR-koodi ja panevad laule järjekorda otse oma mobiilibrauserist — rakenduse installimine pole vajalik. Peremees kontrollib taasesitust mis tahes brauserist, samas kui mitu iseseisvat ruumi võimaldavad sul korraldada samaaegseid seansse eraldi järjekordadega.
Toetatud formaatide hulka kuuluvad MP3+G lood CDG-sõnadega, pakitud MP3+G, MP4 karaoke videod ja WebGL-visualisatsioonid lugudele ilma sõnadeta. Meedia ja seaded salvestatakse sisseehitatud SQLite andmebaasi, ilma et oleks vaja välist andmebaasiteenust. Esialgne administraatori seadistamine lõpeb esimesel juurdepääsul veebiliidese kaudu. Isemajutus sinu VPS-is hoiab sinu karaoketeegi privaatsena ja alati kättesaadavana, kui pidu algab.
Karaoke Eternal peamised omadused
Mobiilne laulujärjekord
Külalised skaneerivad QR-koodi ja panevad laule järjekorda otse oma mobiilibrauserist — pole vaja rakendust alla laadida ega kontot luua.
Mitmed peotoad
Korralda samaaegseid karaokeseansse eraldi ruumides, igaühes oma järjekord ja mängija, ideaalne suurte kohtade või ürituste jaoks.
CDG ja video tugi
Esita CDG-sünkroonitud MP3+G lugusid, MP4 karaoke videoid ja WebGL visualiseeringuid lugudele ilma sõnade kuvamiseta.
Reaalajas järjekorra uuendused
Võõrustajad ja külalised näevad reaalajas järjekorra värskendust kõigis samasse ruumi ühendatud seadmetes.
Rakendust pole vaja
Kogu karaoke elamus töötab brauseris — külalised panevad laule järjekorda ja võõrustajad haldavad taasesitust midagi installimata.
Miks kasutada Karaoke Eternal Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
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