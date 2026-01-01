Kuni 69% allahindlust WriteFreely tootele

Paigalda WriteFreely ühe klõpsuga.

Minimalistlik avatud lähtekoodiga blogimisplatvorm, mis on ehitatud ümber Markdowni, segajateta kirjutamise ja ActivityPub föderatsiooni.

Käivitage oma rakendus koheselt
Tasuta automaatsed iganädalased varukoopiad
Tehisintellekti hallatav VPS
5,49/kuus
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30-päevane rahatagastuse garantii
Paigalda WriteFreely ühe klõpsuga.

Valige VPS-pakett WriteFreely jaoks

69% allahindlust
KVM 1
17,99
5,49/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 11,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
1 vCPU tuum
4 GB RAMi
50 GB NVMe kettaruumi
4 TB andmeedastusmahtu
Populaarseim
64% allahindlust
KVM 2
21,99
7,99/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 14,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
2 vCPU tuuma
8 GB RAMi
100 GB NVMe kettaruumi
8 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 4
35,99
10,99/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 27,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
4 vCPU tuuma
16 GB RAMi
200 GB NVMe kettaruumi
16 TB andmeedastusmahtu
66% allahindlust
KVM 8
64,99
21,99/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 49,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
8 vCPU tuuma
32 GB RAMi
400 GB NVMe kettaruumi
32 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 1
17,99
5,49/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 11,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
1 vCPU tuum
4 GB RAMi
50 GB NVMe kettaruumi
4 TB andmeedastusmahtu
Populaarseim
64% allahindlust
KVM 2
21,99
7,99/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 14,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
2 vCPU tuuma
8 GB RAMi
100 GB NVMe kettaruumi
8 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 4
35,99
10,99/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 27,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
4 vCPU tuuma
16 GB RAMi
200 GB NVMe kettaruumi
16 TB andmeedastusmahtu
66% allahindlust
KVM 8
64,99
21,99/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 49,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
8 vCPU tuuma
32 GB RAMi
400 GB NVMe kettaruumi
32 TB andmeedastusmahtu

Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud

Dockeri haldur
Kiire juurdepääs konteineri logidele
Ühe klõpsuga värskendused
AMD EPYC protsessorid
NVMe SSD-salvestusruum
1 Gbps võrgukiirus
Avalik API
Andmekeskused üle kogu maailma
Tasuta domeen üheks aastaks
Dockeri haldur
Kiire juurdepääs konteineri logidele
Ühe klõpsuga värskendused
AMD EPYC protsessorid
NVMe SSD-salvestusruum
1 Gbps võrgukiirus
Avalik API
Andmekeskused üle kogu maailma
Tasuta domeen üheks aastaks

Kõik paketid tasutakse ette. Kuumakse kajastab paketi koguhinna jagatuna paketi kuude arvuga.

Millega saab ehitada WriteFreely

WriteFreely on puhas, minimalistlik avaldamisplatvorm, mis on loodud kirjutamise ümber. Postitused on koostatud lihtsas Markdownis, toimetaja ei sega sind ning avalik lugemiskogemus eemaldab kommentaarid, reklaamid ja jälgijad – jättes alles vaid sõnad. Sisseehitatud ActivityPub tugi võimaldab Fediverse'i jälgijatel tellida sinu blogi otse Mastodonist ja teistest födereeritud teenustest.

WriteFreely isemajutamine sinu VPS-is hoiab sinu kirjutised sinu enda domeeni all, vabana algoritmilistest voogudest ja platvormi sulgemistest. Kerge Go binaarfail kasutab minimaalselt ressursse, salvestab kõik ühte SQLite andmebaasi ja annab sulle täieliku kontrolli eksportimise, teemade ja föderatsiooni seadete üle.

Alustamine
Millega saab ehitada {name}

WriteFreely peamised omadused

Markdowni-keskne redaktor

Kirjuta lihtsas Markdownis segajateta redaktoriga, mis salvestab mustandid automaatselt ja püsib sinu teelt eemal, samal ajal kui sina keskendud sõnadele.

ActivityPub föderatsioon

Jälgijad Mastodonis ja teistes Fediverse'i teenustes saavad tellida sinu blogi otse, jõudes lugejateni ilma algoritmiliste voogude vahenduseta.

Puhas lugemiskogemus

Avalikud postitused kuvatakse tüpograafilise, reklaamivaba kujundusega ja ilma jälgimiseta — lugejad näevad sinu kirjutist nii, nagu sa selle kirjutasid.

Kohandatud teemad ja CSS

Vali sisseehitatud teemade hulgast või lisa kohandatud CSS, et kujundada oma blogi ilma malle puudutamata või programmi uuesti üles ehitamata.

Mustandid ja ajakava

Salvesta privaatsed mustandid piiramatuks ajaks, seejärel ajasta või avalda postitused, kui oled valmis — kolmandate osapoolte CMS-i pistikprogramme pole vaja.

Kerge ja kaasaskantav

Üks SQLite'i toega Go binaarfail tähendab, et kogu sinu blogi mahub pisikesse mahtu ja migreerub hostide vahel ühe faili kopeerimisega.

Miks kasutada WriteFreely Hostingeris

Käivita ühe klõpsuga

Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.

Käivita ühe klõpsuga

Turvalisus, millele saate loota

Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.

Turvalisus, millele saate loota

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käivita ühe klõpsuga

Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.

Käivita ühe klõpsuga

Turvalisus, millele saate loota

Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.

Turvalisus, millele saate loota

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.

Sisseehitatud Dockeri haldur

Soovitatav serveri asukoht:

Kontrollimine...

Turuletoo lokaalselt. Kasva globaalselt.

Laadimiskiiruse suurendamiseks vali oma sihtrühmale lähedal asuv serveri asukoht. Meil on andmekeskused Põhja-Ameerikas, Euroopas, Aasias ja Lõuna-Ameerikas.
Alustamine
Turuletoo lokaalselt. Kasva globaalselt.

Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀

Noel
Noel

Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.

Omkar
Omkar

Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.

Sylvain
Sylvain

Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.

Herriman
Herriman

Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.

Martin K
Martin K

Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.

30-päevane raha tagasi garantii

Proovi seda riskivabalt meie 30-päevase raha tagasi garantiiga. Lisateabe saamiseks vaata meie tagasimaksepoliitikat.

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