Paigalda WriteFreely ühe klõpsuga.
Minimalistlik avatud lähtekoodiga blogimisplatvorm, mis on ehitatud ümber Markdowni, segajateta kirjutamise ja ActivityPub föderatsiooni.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada WriteFreely
WriteFreely on puhas, minimalistlik avaldamisplatvorm, mis on loodud kirjutamise ümber. Postitused on koostatud lihtsas Markdownis, toimetaja ei sega sind ning avalik lugemiskogemus eemaldab kommentaarid, reklaamid ja jälgijad – jättes alles vaid sõnad. Sisseehitatud ActivityPub tugi võimaldab Fediverse'i jälgijatel tellida sinu blogi otse Mastodonist ja teistest födereeritud teenustest.
WriteFreely isemajutamine sinu VPS-is hoiab sinu kirjutised sinu enda domeeni all, vabana algoritmilistest voogudest ja platvormi sulgemistest. Kerge Go binaarfail kasutab minimaalselt ressursse, salvestab kõik ühte SQLite andmebaasi ja annab sulle täieliku kontrolli eksportimise, teemade ja föderatsiooni seadete üle.
WriteFreely peamised omadused
Markdowni-keskne redaktor
Kirjuta lihtsas Markdownis segajateta redaktoriga, mis salvestab mustandid automaatselt ja püsib sinu teelt eemal, samal ajal kui sina keskendud sõnadele.
ActivityPub föderatsioon
Jälgijad Mastodonis ja teistes Fediverse'i teenustes saavad tellida sinu blogi otse, jõudes lugejateni ilma algoritmiliste voogude vahenduseta.
Puhas lugemiskogemus
Avalikud postitused kuvatakse tüpograafilise, reklaamivaba kujundusega ja ilma jälgimiseta — lugejad näevad sinu kirjutist nii, nagu sa selle kirjutasid.
Kohandatud teemad ja CSS
Vali sisseehitatud teemade hulgast või lisa kohandatud CSS, et kujundada oma blogi ilma malle puudutamata või programmi uuesti üles ehitamata.
Mustandid ja ajakava
Salvesta privaatsed mustandid piiramatuks ajaks, seejärel ajasta või avalda postitused, kui oled valmis — kolmandate osapoolte CMS-i pistikprogramme pole vaja.
Kerge ja kaasaskantav
Üks SQLite'i toega Go binaarfail tähendab, et kogu sinu blogi mahub pisikesse mahtu ja migreerub hostide vahel ühe faili kopeerimisega.
Miks kasutada WriteFreely Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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