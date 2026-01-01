WriteFreely on puhas, minimalistlik avaldamisplatvorm, mis on loodud kirjutamise ümber. Postitused on koostatud lihtsas Markdownis, toimetaja ei sega sind ning avalik lugemiskogemus eemaldab kommentaarid, reklaamid ja jälgijad – jättes alles vaid sõnad. Sisseehitatud ActivityPub tugi võimaldab Fediverse'i jälgijatel tellida sinu blogi otse Mastodonist ja teistest födereeritud teenustest.

WriteFreely isemajutamine sinu VPS-is hoiab sinu kirjutised sinu enda domeeni all, vabana algoritmilistest voogudest ja platvormi sulgemistest. Kerge Go binaarfail kasutab minimaalselt ressursse, salvestab kõik ühte SQLite andmebaasi ja annab sulle täieliku kontrolli eksportimise, teemade ja föderatsiooni seadete üle.