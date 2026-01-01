Password Pusher on avatud lähtekoodiga rakendus, mis asendab ohtliku harjumuse saata ligipääsuandmeid e-posti või sõnumite teel lihttekstina. Otse saladuse saatmise asemel genereerid sa ühekordse URL-i, mis edastab sisu ühe korra ja seejärel kustutab end vaatamiste arvu, möödunud aja või mõlema alusel. Paroolid, failid, URL-id ja QR-koodid on kõik toetatud ning iga edastus võib enne selle avaldamist nõuda täiendavat paroolifraasi.

Password Pusheri ise majutamine oma VPS-is hoiab iga saladuse sinu kontrolli all olevas infrastruktuuris — ükski kolmanda osapoole SaaS ei loe, logi ega säilita sinu jagatud ligipääsuandmeid ning kogu auditeerimisjälg jääb sinu serverisse koos andmetega.