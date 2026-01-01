Juuruta Password Pusher ühe klõpsuga.
Avatud lähtekoodiga teenus paroolide, failide ja linkide jagamiseks isehävitavate URL-ide kaudu, mis aeguvad vaatamiste arvu või aja möödumisel.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Password Pusher
Password Pusher on avatud lähtekoodiga rakendus, mis asendab ohtliku harjumuse saata ligipääsuandmeid e-posti või sõnumite teel lihttekstina. Otse saladuse saatmise asemel genereerid sa ühekordse URL-i, mis edastab sisu ühe korra ja seejärel kustutab end vaatamiste arvu, möödunud aja või mõlema alusel. Paroolid, failid, URL-id ja QR-koodid on kõik toetatud ning iga edastus võib enne selle avaldamist nõuda täiendavat paroolifraasi.
Password Pusheri ise majutamine oma VPS-is hoiab iga saladuse sinu kontrolli all olevas infrastruktuuris — ükski kolmanda osapoole SaaS ei loe, logi ega säilita sinu jagatud ligipääsuandmeid ning kogu auditeerimisjälg jääb sinu serverisse koos andmetega.
Password Pusher peamised omadused
Isehävitavad lingid
Ühekordsed URL-id aeguvad pärast konfigureeritud vaatamiste arvu või ajaperioodi möödumist, nii et saladusi ei saa uuesti lugeda ega lekkida postkastidest.
Paroolifraasi kaitse
Lisa lingile lisaks eraldi paroolifraas, nii et ainuüksi pealtkuulatud URL-ist ei piisa saladuse avaldamiseks.
Failid ja QR-koodid
Saada paroolid, failid, URL-id ja QR-koodid läbi sama auditeeritud edastusvoo koos tüübipõhiste aegumispoliitikatega.
Täielik auditi logimine
Loomise, kättesaamise ja vaataja isiku jälgimine iga edastuse puhul, valikuliste kontode ja kahefaktorilise autentimisega halduspaneeli jaoks.
Kohandatud bränding
Kohanda kasutajaliides oma pealkirja, tunnuslause, teema ja jalusega sisemiste meeskondade või kliendile suunatud juurutuste jaoks.
JSON API
Integreeri paroolide jagamine skriptidesse, CI torujuhtmetesse või sisemistesse tööriistadesse dokumenteeritud JSON API v2 kaudu.
Miks kasutada Password Pusher Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.