Authentik on paindlik avatud lähtekoodiga identiteedipakkuja, mis pakub organisatsioonidele ettevõtte tasemel autentimist ja kasutajahaldust ilma identiteedi infrastruktuuriga tavaliselt kaasneva keerukuseta. See toetab OAuth2, OpenID Connecti ja SAML protokolle, muutes selle ühilduvaks praktiliselt iga rakenduse või teenusega, mis vajab kasutaja autentimist. Mitmeastmeline autentimine, kohandatavad sisselogimisvood, LDAP-integratsioon ja iseteeninduslik kasutajaportaal täiendavad selle võimalusi.

Authentiku ise majutamine annab sulle täieliku andmesuveräänsuse kasutaja mandaatide ja sessiooniandmete üle, välistab kommertsidentiteedipakkujate poolt võetavad korduvad kasutajapõhised tasud ja võimaldab sul kohandada autentimisvooge oma organisatsiooni täpsetele nõuetele vastavaks. See juurutus käitab serverit, taustatöötlejat, PostgreSQL-i ja Redis-i — kõike, mis on vajalik tootmisvalmis identiteediplatvormi jaoks.