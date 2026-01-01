Juuruta Authentik ühe klõpsuga paigaldusega.
Avatud lähtekoodiga identiteedipakkuja, mis pakub ettevõtte ühekordset sisselogimist, OAuth2, SAML-i ja mitmefaktorilist autentimist mis tahes rakenduse jaoks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Authentik
Authentik on paindlik avatud lähtekoodiga identiteedipakkuja, mis pakub organisatsioonidele ettevõtte tasemel autentimist ja kasutajahaldust ilma identiteedi infrastruktuuriga tavaliselt kaasneva keerukuseta. See toetab OAuth2, OpenID Connecti ja SAML protokolle, muutes selle ühilduvaks praktiliselt iga rakenduse või teenusega, mis vajab kasutaja autentimist. Mitmeastmeline autentimine, kohandatavad sisselogimisvood, LDAP-integratsioon ja iseteeninduslik kasutajaportaal täiendavad selle võimalusi.
Authentiku ise majutamine annab sulle täieliku andmesuveräänsuse kasutaja mandaatide ja sessiooniandmete üle, välistab kommertsidentiteedipakkujate poolt võetavad korduvad kasutajapõhised tasud ja võimaldab sul kohandada autentimisvooge oma organisatsiooni täpsetele nõuetele vastavaks. See juurutus käitab serverit, taustatöötlejat, PostgreSQL-i ja Redis-i — kõike, mis on vajalik tootmisvalmis identiteediplatvormi jaoks.
Authentik peamised omadused
Universaalsed SSO protokollid
OAuth2, OpenID Connecti ja SAML-i tugi tähendab, et Authentik töötab identiteedipakkujana praktiliselt iga kaasaegse rakenduse või teenuse jaoks koheselt.
Paindlik MFA
Jõusta mitmefaktoriline autentimine TOTP autentimisrakenduste, WebAuthn riistvaravõtmete või SMS-i kaudu — konfigureeritav rakenduse või kasutajarühma kohta.
Kohandatavad sisselogimisvood
Kujundage autentimistorustikud tingimuslike sammude, kohandatud brändingu ja poliitikapõhise juurdepääsukontrolliga, et need vastaksid teie organisatsiooni turvanõuetele.
LDAP kataloogi integratsioon
Ühendu olemasolevate Active Directory või LDAP kataloogidega, et sünkroonida kasutajaid ja gruppe, vältides vajadust oma kasutajaandmebaasi nullist üles ehitada.
Auditi ja nõuetele vastavuse logimine
Üksikasjalikud sündmuste logid ja auditeerimisjäljed salvestavad iga autentimissündmuse, andes sulle vajaliku nähtavuse turvaülevaatuste ja regulatiivse vastavuse jaoks.
Miks kasutada Authentik Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
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