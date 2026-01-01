Authorizer on ise majutatud autentimis- ja autoriseerimisserver, mis asendab pilveteenuseid nagu Auth0, Firebase Auth või Clerk. See pakub valmis kujul e-posti/parooli sisselogimist, sotsiaalset OAuth-i 10+ pakkujaga, maagilisi linke, mitmefaktorilist autentimist ja rollipõhist juurdepääsukontrolli — kõik töötavad sinu enda infrastruktuuris, kasutajaandmetega, mis on salvestatud sinu enda andmebaasi.

Selle asemel, et maksta kasutajapõhiseid tasusid või usaldada kolmandat osapoolt oma kasutajate mandaatidega, annab Authorizeri ise majutamine sulle täieliku omandiõiguse oma identiteedikihile. See pakub GraphQL API-t ja sisseehitatud sisselogimislehte, kuhu sinu rakendused saavad ümber suunata, mida toetavad SQLite, PostgreSQL, MySQL või üks 13+ toetatud andmebaasi taustsüsteemist.