Juurutage Authorizer ühe klõpsuga paigalduses.
Avatud lähtekoodiga ise majutatav autentimisserver, mis annab sinu rakendustele täieliku identiteedikihi ilma kolmanda osapoole SaaS-ita.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Kõik paketid tasutakse ette. Kuumakse kajastab paketi koguhinna jagatuna paketi kuude arvuga.
Millega saab ehitada Authorizer
Authorizer on ise majutatud autentimis- ja autoriseerimisserver, mis asendab pilveteenuseid nagu Auth0, Firebase Auth või Clerk. See pakub valmis kujul e-posti/parooli sisselogimist, sotsiaalset OAuth-i 10+ pakkujaga, maagilisi linke, mitmefaktorilist autentimist ja rollipõhist juurdepääsukontrolli — kõik töötavad sinu enda infrastruktuuris, kasutajaandmetega, mis on salvestatud sinu enda andmebaasi.
Selle asemel, et maksta kasutajapõhiseid tasusid või usaldada kolmandat osapoolt oma kasutajate mandaatidega, annab Authorizeri ise majutamine sulle täieliku omandiõiguse oma identiteedikihile. See pakub GraphQL API-t ja sisseehitatud sisselogimislehte, kuhu sinu rakendused saavad ümber suunata, mida toetavad SQLite, PostgreSQL, MySQL või üks 13+ toetatud andmebaasi taustsüsteemist.
Authorizer peamised omadused
Sotsiaalne ja paroolivaba sisselogimine
Tugi Google'ile, GitHubile ja 10+ OAuth-i pakkujale koos maagilise lingi ja TOTP-põhise MFA-ga, et kasutajad saaksid sisse logida mis tahes viisil, mida nad eelistavad.
Rollipõhine juurdepääsu kontroll
Määra kohandatud rollid ja kaitstud rollid, et piirata, mida autentitud kasutajad saavad sinu rakenduses teha.
GraphQL API
Täielik GraphQL-liides kasutajahalduseks, tokenite väljastamiseks ja konfigureerimiseks muudab integreerimise lihtsaks igas tehnoloogiastakis.
Sisseehitatud sisselogimise UI
Kaasas on kasutusvalmis sisselogimisleht aadressil /app ja administraatori juhtpaneel aadressil /dashboard — alustamiseks pole vaja kohandatud autentimise kasutajaliidest.
13+ andmebaasi tagaprogrammi
Kasuta lihtsuse huvides SQLite'i või ühenda PostgreSQL-i, MySQL-i, MongoDB-ga või ühega 10+ muust toetatud andmebaasist, kui sinu vajadused kasvavad.
Miks kasutada Authorizer Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Soovitatav serveri asukoht:
Kontrollimine...
Turuletoo lokaalselt. Kasva globaalselt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.
30-päevane raha tagasi garantii
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