Kuni 69% allahindlust 2FAuth tootele

Juuruta 2FAuth ühe klõpsuga paigaldusena.

Ise majutatud veebipõhine kahefaktorilise autentimise haldur, mis on ligipääsetav igast seadmest, hoides sinu koodid sinu kontrolli all.

Käivitage oma rakendus koheselt
Tasuta automaatsed iganädalased varukoopiad
Tehisintellekti hallatav VPS
5,49  € /kuus
Valige pakett
30-päevane rahatagastuse garantii
Juuruta 2FAuth ühe klõpsuga paigaldusena.

Valige VPS-pakett 2FAuth jaoks

69% allahindlust
KVM 1
17,99  €
5,49  € /kuus
Vali pakett
Hangi 24 kuud hinnaga 131,76 € (tavahind 431,76 €). Hind uuendamisel 11,99 €/kuus.
1 vCPU tuum
4 GB RAMi
50 GB NVMe kettaruumi
4 TB andmeedastusmahtu
Populaarseim
64% allahindlust
KVM 2
21,99  €
7,99  € /kuus
Vali pakett
Hangi 24 kuud hinnaga 191,76 € (tavahind 527,76 €). Hind uuendamisel 14,99 €/kuus.
2 vCPU tuuma
8 GB RAMi
100 GB NVMe kettaruumi
8 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 4
35,99  €
10,99  € /kuus
Vali pakett
Hangi 24 kuud hinnaga 263,76 € (tavahind 863,76 €). Hind uuendamisel 27,99 €/kuus.
4 vCPU tuuma
16 GB RAMi
200 GB NVMe kettaruumi
16 TB andmeedastusmahtu
66% allahindlust
KVM 8
64,99  €
21,99  € /kuus
Vali pakett
Hangi 24 kuud hinnaga 527,76 € (tavahind 1 559,76 €). Hind uuendamisel 49,99 €/kuus.
8 vCPU tuuma
32 GB RAMi
400 GB NVMe kettaruumi
32 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 1
17,99  €
5,49  € /kuus
Vali pakett
Hangi 24 kuud hinnaga 131,76 € (tavahind 431,76 €). Hind uuendamisel 11,99 €/kuus.
1 vCPU tuum
4 GB RAMi
50 GB NVMe kettaruumi
4 TB andmeedastusmahtu
Populaarseim
64% allahindlust
KVM 2
21,99  €
7,99  € /kuus
Vali pakett
Hangi 24 kuud hinnaga 191,76 € (tavahind 527,76 €). Hind uuendamisel 14,99 €/kuus.
2 vCPU tuuma
8 GB RAMi
100 GB NVMe kettaruumi
8 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 4
35,99  €
10,99  € /kuus
Vali pakett
Hangi 24 kuud hinnaga 263,76 € (tavahind 863,76 €). Hind uuendamisel 27,99 €/kuus.
4 vCPU tuuma
16 GB RAMi
200 GB NVMe kettaruumi
16 TB andmeedastusmahtu
66% allahindlust
KVM 8
64,99  €
21,99  € /kuus
Vali pakett
Hangi 24 kuud hinnaga 527,76 € (tavahind 1 559,76 €). Hind uuendamisel 49,99 €/kuus.
8 vCPU tuuma
32 GB RAMi
400 GB NVMe kettaruumi
32 TB andmeedastusmahtu

Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud

Dockeri haldur
Kiire juurdepääs konteineri logidele
Ühe klõpsuga värskendused
AMD EPYC protsessorid
NVMe SSD-salvestusruum
1 Gbps võrgukiirus
Avalik API
Andmekeskused üle kogu maailma
Tasuta domeen üheks aastaks
Dockeri haldur
Kiire juurdepääs konteineri logidele
Ühe klõpsuga värskendused
AMD EPYC protsessorid
NVMe SSD-salvestusruum
1 Gbps võrgukiirus
Avalik API
Andmekeskused üle kogu maailma
Tasuta domeen üheks aastaks

Kõik paketid tasutakse ette. Kuumakse kajastab paketi koguhinna jagatuna paketi kuude arvuga.

Millega saab ehitada 2FAuth

2FAuth on avatud lähtekoodiga veebipõhine alternatiiv mobiilsetele autentimisrakendustele nagu Google Authenticator ja Authy. See genereerib ajapõhiseid ühekordseid paroole (TOTP) ja HOTP koode puhta brauseriliidese kaudu, nii et sinu autentimiskoodid on kättesaadavad igast seadmest – need ei ole lukustatud ühele telefonile.

Erinevalt ainult mobiilsetest autentijatest salvestab 2FAuth sinu saladused infrastruktuuris, mida sina kontrollid, kasutades krüpteeritud salvestusruumi ja valikulist kontokaitset. See tähendab, et puudub tarnijast sõltuvus, andmeid ei jagata kommertsteenustega ja puudub sõltuvus telefonist, mis võib kaduda või kahjustuda just siis, kui sul on kõige rohkem vaja sisse logida.

Alustamine
Millega saab ehitada {name}

2FAuth peamised omadused

Veebipõhine juurdepääs

Juurdepääs kõigile oma 2FA koodidele mis tahes brauserist mis tahes seadmest, välistades sõltuvuse ühest telefonist kriitilistel sisselogimishetkedel.

TOTP ja HOTP tugi

Genereerib nii ajapõhiseid kui ka loenduripõhiseid ühekordseid paroole, mis katavad praktiliselt kõigi 2FA-d pakkuvate teenuste autentimisstandardid.

Lihtne konto seadistamine

Lisa kontosid QR-koodi skannimisega või käsitsi sisestades ning korralda need rühmadesse ikoonidega kiireks visuaalseks tuvastamiseks.

Import ja eksport

Migreeri Google Authenticatorist, Aegisest ja 2FAS-ist sisseehitatud imporditööriistade abil ning ekspordi oma andmed igal ajal, et vältida sõltuvust.

Paroolivaba sisselogimine

WebAuthn tugi võimaldab sul autentida 2FAuthi ennast ilma paroolita, lisades kaasaegse turvakihi haldurile, mis valvab sinu teisi kontosid.

Miks kasutada 2FAuth Hostingeris

Käivita ühe klõpsuga

Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.

Käivita ühe klõpsuga

Turvalisus, millele saate loota

Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.

Turvalisus, millele saate loota

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käivita ühe klõpsuga

Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.

Käivita ühe klõpsuga

Turvalisus, millele saate loota

Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.

Turvalisus, millele saate loota

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.

Sisseehitatud Dockeri haldur

Soovitatav serveri asukoht:

Kontrollimine...

Turuletoo lokaalselt. Kasva globaalselt.

Laadimiskiiruse suurendamiseks vali oma sihtrühmale lähedal asuv serveri asukoht. Meil on andmekeskused Põhja-Ameerikas, Euroopas, Aasias ja Lõuna-Ameerikas.
Alustamine
Turuletoo lokaalselt. Kasva globaalselt.

Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀

Noel
Noel

Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.

Omkar
Omkar

Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.

Sylvain
Sylvain

Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.

Herriman
Herriman

Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.

Martin K
Martin K

Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.

30-päevane raha tagasi garantii

Proovi seda riskivabalt meie 30-päevase raha tagasi garantiiga. Lisateabe saamiseks vaata meie tagasimaksepoliitikat.

Alustamine

Avasta rohkem rakendusi juurutamiseks

WireGuard Easy

WireGuard Easy

WireGuard Easy on veebipõhine VPN-i haldusliides WireGuardi jaoks.

Juuruta
Actual Budget

Actual Budget

Privaatsusele keskendunud isikliku rahanduse rakendus ümbrikueelarvestusega

Juuruta
AdventureLog

AdventureLog

Ise majutatud reisijälgija ja reisiplaneerija interaktiivsete kaartidega

Juuruta
Kuva kõik rakendused

Sinu privaatsus on meile oluline

See veebileht kasutab küpsiseid, mis on vajalikud lehekülje nõuetekohaseks toimimiseks ja andmete hankimiseks selle kohta, kuidas sa lehega suhtled, samuti turunduseesmärkidel. Nõustudes nõustud küpsiste salvestamisega oma seadmes sihtgrupile suunatud reklaamide, personaliseerimise ja analüütika tarbeks, nagu on kirjeldatud meie Küpsiste poliitikas.