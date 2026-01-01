2FAuth on avatud lähtekoodiga veebipõhine alternatiiv mobiilsetele autentimisrakendustele nagu Google Authenticator ja Authy. See genereerib ajapõhiseid ühekordseid paroole (TOTP) ja HOTP koode puhta brauseriliidese kaudu, nii et sinu autentimiskoodid on kättesaadavad igast seadmest – need ei ole lukustatud ühele telefonile.

Erinevalt ainult mobiilsetest autentijatest salvestab 2FAuth sinu saladused infrastruktuuris, mida sina kontrollid, kasutades krüpteeritud salvestusruumi ja valikulist kontokaitset. See tähendab, et puudub tarnijast sõltuvus, andmeid ei jagata kommertsteenustega ja puudub sõltuvus telefonist, mis võib kaduda või kahjustuda just siis, kui sul on kõige rohkem vaja sisse logida.