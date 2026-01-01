Juuruta 2FAuth ühe klõpsuga paigaldusena.
Ise majutatud veebipõhine kahefaktorilise autentimise haldur, mis on ligipääsetav igast seadmest, hoides sinu koodid sinu kontrolli all.
Valige VPS-pakett 2FAuth jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada 2FAuth
2FAuth on avatud lähtekoodiga veebipõhine alternatiiv mobiilsetele autentimisrakendustele nagu Google Authenticator ja Authy. See genereerib ajapõhiseid ühekordseid paroole (TOTP) ja HOTP koode puhta brauseriliidese kaudu, nii et sinu autentimiskoodid on kättesaadavad igast seadmest – need ei ole lukustatud ühele telefonile.
Erinevalt ainult mobiilsetest autentijatest salvestab 2FAuth sinu saladused infrastruktuuris, mida sina kontrollid, kasutades krüpteeritud salvestusruumi ja valikulist kontokaitset. See tähendab, et puudub tarnijast sõltuvus, andmeid ei jagata kommertsteenustega ja puudub sõltuvus telefonist, mis võib kaduda või kahjustuda just siis, kui sul on kõige rohkem vaja sisse logida.
2FAuth peamised omadused
Veebipõhine juurdepääs
Juurdepääs kõigile oma 2FA koodidele mis tahes brauserist mis tahes seadmest, välistades sõltuvuse ühest telefonist kriitilistel sisselogimishetkedel.
TOTP ja HOTP tugi
Genereerib nii ajapõhiseid kui ka loenduripõhiseid ühekordseid paroole, mis katavad praktiliselt kõigi 2FA-d pakkuvate teenuste autentimisstandardid.
Lihtne konto seadistamine
Lisa kontosid QR-koodi skannimisega või käsitsi sisestades ning korralda need rühmadesse ikoonidega kiireks visuaalseks tuvastamiseks.
Import ja eksport
Migreeri Google Authenticatorist, Aegisest ja 2FAS-ist sisseehitatud imporditööriistade abil ning ekspordi oma andmed igal ajal, et vältida sõltuvust.
Paroolivaba sisselogimine
WebAuthn tugi võimaldab sul autentida 2FAuthi ennast ilma paroolita, lisades kaasaegse turvakihi haldurile, mis valvab sinu teisi kontosid.
Miks kasutada 2FAuth Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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