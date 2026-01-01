Paigalda Vaultwarden ühe kliki paigaldusega.
Kerge, ise majutatud Bitwardeniga ühilduv paroolihaldur, mis on kirjutatud Rustis ja millel on automaatne HTTPS Traefiku kaudu.
Valige VPS-pakett Vaultwarden jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Vaultwarden
Vaultwarden on Bitwardeni serveri API mitteametlik, kergekaaluline implementatsioon, mis on kirjutatud Rustis. See kasutab murdosa ametliku Bitwardeni serveri poolt nõutavast mälust, jäädes samal ajal täielikult ühilduvaks kõigi ametlike Bitwardeni klientidega — brauserilaiendused, töölauarakendused ja mobiilirakendused töötavad kõik ilma muudatusteta.
Paroolihoidla ise majutamine VPS-is hoiab iga parooli, turvalise märkme ja mandaadi täielikult teie enda infrastruktuuris. See mall suunab HTTPS-i automaatselt läbi eelinstallitud Traefiku pöördproksi koos Let's Encrypt sertifikaatidega, rahuldades Bitwardeni klientide HTTPS-i nõude juba esimesest juurutamisest alates.
Vaultwarden peamised omadused
Bitwardeniga ühilduv
Kõik ametlikud Bitwardeni brauserilaiendused, lauaarvuti- ja mobiilikliendid ühenduvad Vaultwardeniga ilma igasuguse muudatuseta.
Rusti tõhusus
Vaultwarden, mis on kirjutatud Rustis, kasutab vaid murdosa RAM-ist ja CPU-st, mida ametlik Java-põhine Bitwardeni server vajab.
Automaatne HTTPS
Liiklus suunatakse läbi eelinstallitud Traefik puhverserveri koos Let's Encrypt sertifikaatidega, rahuldades Bitwardeni HTTPS-nõude koheselt.
Organisatsiooni tugi
Jaga varahoidla kirjeid pere või meeskonnaliikmetega, kasutades Vaultwardeni organisatsiooni ja kogumisfunktsioone.
Hädaabipääs
Anna usaldusväärsetele kontaktidele hädaolukorra juurdepääs oma hoidlale konfigureeritavate ooteperioodidega konto taastamise stsenaariumide jaoks.
Miks kasutada Vaultwarden Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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