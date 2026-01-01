FlexGeti paigaldamine ühe klõpsuga.
Võimas automatiseerimistööriist meedia allalaadimiseks ja haldamiseks RSS-voogudest, torrentisaitidelt ja mujalt.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada FlexGet
FlexGet on mitmeotstarbeline automatiseerimistööriist sisu jaoks RSS-ist, torrentisaitidelt, Useneti indekseerijatelt ja kümnetelt muudelt allikatelt. See tõmbab sisse episoodide ja filmide metaandmeid, filtreerib väljalaskeid teie kvaliteedireeglite alusel, eemaldab duplikaadid teie olemasoleva teegi vastu ja edastab sobivad allalaadimised torrentiklientidele, Useneti allalaadijatele või järeltöötlusskriptidele – kõik see toimub ühe deklaratiivse YAML-konfiguratsiooni abil.
FlexGeti ise majutamine VPS-is hoiab teie automatiseerimise alati töös, nii et vooged ei jää kunagi väljalaskeaknast ilma. See ühendub Sonarri, Radarriga, qBittorrentiga, SABnzbd-ga ja laiemasse meediaserveri virna ajastamise liimina, mis hoiab kõik toidetuna.
FlexGet peamised omadused
YAML-põhine automaatika
Deklareeri iga voog, filter, teisendus ja allalaadimise sihtkoht ühes konfiguratsioonifailis — lihtne versioonihaldada ja paljundada eri eksemplaride vahel.
Sajad integratsioonid
Sisseehitatud pistikprogrammid torrentisaitidele, RSS-voogudele, Traktile, IMDb-le, TheTVDB-le, qBittorrentile, Transmissionile, Deluge'ile, SABnzbd-le, NZBGetile ja paljudele teistele.
Sarjade ja filmide avastamine
Jälgib saateid ja filme erinevate pakkujate vahel, eemaldab duplikaadid sinu teegist ja hangib ainult need väljalasked, mis vastavad sinu kvaliteedi- ja keele-eeskirjadele.
Veebi kasutajaliides ja REST API
Sirvi järjekorras olevaid ülesandeid, käivita käsitsi ja vaata ajalugu brauserist — või automatiseeri kõik JSON REST API kaudu.
Ajastamine ja päästikud
Cron-tüüpi ajakavad, failisüsteemi käivitajad ja veebihaagi sisendpunktid hoiavad ülesandeid automaatselt töötamas ilma käsitsi sekkumiseta.
Miks kasutada FlexGet Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.