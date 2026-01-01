FlexGet on mitmeotstarbeline automatiseerimistööriist sisu jaoks RSS-ist, torrentisaitidelt, Useneti indekseerijatelt ja kümnetelt muudelt allikatelt. See tõmbab sisse episoodide ja filmide metaandmeid, filtreerib väljalaskeid teie kvaliteedireeglite alusel, eemaldab duplikaadid teie olemasoleva teegi vastu ja edastab sobivad allalaadimised torrentiklientidele, Useneti allalaadijatele või järeltöötlusskriptidele – kõik see toimub ühe deklaratiivse YAML-konfiguratsiooni abil.

FlexGeti ise majutamine VPS-is hoiab teie automatiseerimise alati töös, nii et vooged ei jää kunagi väljalaskeaknast ilma. See ühendub Sonarri, Radarriga, qBittorrentiga, SABnzbd-ga ja laiemasse meediaserveri virna ajastamise liimina, mis hoiab kõik toidetuna.