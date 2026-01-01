Paigalda Nightlio ühe klõpsuga.
Privaatsust esikohale seadev ise majutatav meeleolu jälgija ja igapäevane päevik — avatud lähtekoodiga Daylio alternatiiv sinu VPS-i jaoks.
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Millega saab ehitada Nightlio
Nightlio on ise majutatud meeleolu logija ja päevik, mis on ehitatud tasuta, privaatsust esikohale seadva alternatiivina tellimuspõhistele rakendustele nagu Daylio. Logi meeleolusid viiepunktilisel skaalal, lisa Markdowni-vormingus päevikukirjeid, märgi kirjeid kohandatavate rühmadega ja vaata üle mustreid kalendrivaadete, järjestikuste päevade loendurite ja koondstatistikate kaudu — kõik tundlikust veebiliidesest, mis töötab lauaarvuti- ja mobiilibrauserites.
Nightlio käitamine oma VPS-is hoiab iga meeleolukirje ja päevikumärkme kohalikus SQLite andmebaasis sinu kontrolli all, ilma reklaamita, telemeetriata ja ilma riskita, et sinu ja sinu enda andmete vahele ilmuksid tasulised piirangud.
Nightlio peamised omadused
Igapäevane tuju jälgimine
Logi oma meeleolu viiepunktilisel skaalal ühe puudutusega ja jälgi, kuidas mustrid esile kerkivad päevade, nädalate ja kuude lõikes.
Markdown päevikupidamine
Lisa rikkalikke Markdowni märkmeid igale kirjele päiste, loendite ja linkidega kontekstirikka mõtiskluse jaoks.
Kohandatud sildirühmad
Loo oma kategooriad, nagu uni, produktiivsus või sotsiaalne, ja märgi sissekandeid, et avastada, mis mõjutab sinu meeleolu.
Kalender ja seeriad
Sirvi meeleolu ajalugu kalendrivaates ja püsi motiveerituna sisseehitatud päevikuseeria jälgimisega.
Sisukas analüütika
Vaata keskmist meeleolu aja jooksul, meeleolu jaotuse graafikuid ja mängustatud saavutusi, mis premeerivad järjepidevat päevikupidamist.
SQLite salvestus
Kõik kirjed asuvad ühes SQLite failis sinu VPS-is, mida on lihtne varundada, serverite vahel liigutada või igal ajal eksportida.
Miks kasutada Nightlio Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.