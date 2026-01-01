Nightlio on ise majutatud meeleolu logija ja päevik, mis on ehitatud tasuta, privaatsust esikohale seadva alternatiivina tellimuspõhistele rakendustele nagu Daylio. Logi meeleolusid viiepunktilisel skaalal, lisa Markdowni-vormingus päevikukirjeid, märgi kirjeid kohandatavate rühmadega ja vaata üle mustreid kalendrivaadete, järjestikuste päevade loendurite ja koondstatistikate kaudu — kõik tundlikust veebiliidesest, mis töötab lauaarvuti- ja mobiilibrauserites.

Nightlio käitamine oma VPS-is hoiab iga meeleolukirje ja päevikumärkme kohalikus SQLite andmebaasis sinu kontrolli all, ilma reklaamita, telemeetriata ja ilma riskita, et sinu ja sinu enda andmete vahele ilmuksid tasulised piirangud.