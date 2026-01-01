Windmill on avatud lähtekoodiga arendusplatvorm, mis teisendab Pythonis, TypeScriptis, Gos, Bashis ja SQL-is kirjutatud skripte sisemisteks tööriistadeks automaatselt genereeritud veebiliideste, ajastatavate töövoogude ja kutsutavate REST API-dega. See kõrvaldab administraatoripaneelide ja sisemiste armatuurlaudade loomise tüütu korduvtöö, genereerides liidesed otse skripti signatuuridest.

Windmilli isemajutamine VPS-is hoiab kogu sisemise tööriista koodi ja andmed teie infrastruktuuris. Kaasasolev tööteenus täidab töid isoleeritud keskkondades, PostgreSQL salvestab töövoo oleku ja käivitusajaloo ning saladuste haldur käsitleb API võtmeid ja mandaate, neid skriptidesse kõvasti kodeerimata.