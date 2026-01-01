Paigalda Windmill ühe klõpsuga.
Avatud lähtekoodiga arendusplatvorm, mis muudab skriptid sisemisteks tööriistadeks, ajastatud töövoogudeks ja automaatselt genereeritud kasutajaliidesteks.
Valige VPS-pakett Windmill jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Windmill
Windmill on avatud lähtekoodiga arendusplatvorm, mis teisendab Pythonis, TypeScriptis, Gos, Bashis ja SQL-is kirjutatud skripte sisemisteks tööriistadeks automaatselt genereeritud veebiliideste, ajastatavate töövoogude ja kutsutavate REST API-dega. See kõrvaldab administraatoripaneelide ja sisemiste armatuurlaudade loomise tüütu korduvtöö, genereerides liidesed otse skripti signatuuridest.
Windmilli isemajutamine VPS-is hoiab kogu sisemise tööriista koodi ja andmed teie infrastruktuuris. Kaasasolev tööteenus täidab töid isoleeritud keskkondades, PostgreSQL salvestab töövoo oleku ja käivitusajaloo ning saladuste haldur käsitleb API võtmeid ja mandaate, neid skriptidesse kõvasti kodeerimata.
Windmill peamised omadused
Mitmekeelsed skriptid
Kirjuta automaatikaid Pythonis, TypeScriptis, Gos, Bashis või SQLis — Windmill haldab täitmist, sõltuvusi ja sandboxingut.
Automaatselt loodud kasutajaliidesed
Windmill genereerib automaatselt veebivormid ja kasutajaliidesed skripti parameetritüüpide põhjal, et mittearendajad saaksid tööriistu ilma koodita käivitada.
Töövoo koostaja
Ahelda skripte mitmeastmelisteks töövoogudeks tingimusliku hargnemise, korduste ja paralleelse täitmisega, kasutades visuaalset DAG-redaktorit.
Cron-ajastaja
Käivita skripte ja töövooge cron-ajakavade või sündmuste päästikutega, ilma et peaksid haldama eraldi cron-infrastruktuuri.
Saladuste haldus
Salvesta API võtmed, paroolid ja tokenid krüpteeritud muutujatena, mis on skriptidele ligipääsetavad, neid koodi sisse manustamata.
Miks kasutada Windmill Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.