Pastefy on iseseisev pastebin-platvorm, mis pakub arendajatele ja meeskondadele privaatset, funktsioonirikast alternatiivi avalikele koodijagamisteenustele. Süntaksi esiletõstmisega enam kui 100 programmeerimiskeele jaoks, kaustade organiseerimisega koodilõikude kogude jaoks, parooliga kaitstud kleepsudega ja konfigureeritava aegumisega katab see iga koodijagamise stsenaariumi, saatmata tundlikku sisu kolmandate osapoolte serveritesse. REST API võimaldab programmeerimiskeelsete koodilõikude loomist CI torujuhtmetest, redaktoritest ja automatiseerimisskriptidest.

Pastefy iseseisev majutamine sinu VPS-is hoiab API võtmed, andmebaasi mandaadid, sisemised konfiguratsioonid ja omandiõigusliku loogika täielikult sinu infrastruktuuris. Sa kõrvaldad avalike pastebin-teenuste suuruse ja kiiruse piirangud ning saad võimaluse rakendada kohandatud andmete säilitamise poliitikaid, mis vastavad sinu organisatsiooni turvalisuse ja vastavuse nõuetele.