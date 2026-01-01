Paigaldage Pastefy ühe klõpsuga.
Isemajutusel põhinev pastebin, mis pakub süntaksi esiletõstmist üle 100 keele jaoks, kaustade organiseerimist, paroolikaitset ja REST API-t programmilisel juurdepääsul.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Pastefy
Pastefy on iseseisev pastebin-platvorm, mis pakub arendajatele ja meeskondadele privaatset, funktsioonirikast alternatiivi avalikele koodijagamisteenustele. Süntaksi esiletõstmisega enam kui 100 programmeerimiskeele jaoks, kaustade organiseerimisega koodilõikude kogude jaoks, parooliga kaitstud kleepsudega ja konfigureeritava aegumisega katab see iga koodijagamise stsenaariumi, saatmata tundlikku sisu kolmandate osapoolte serveritesse. REST API võimaldab programmeerimiskeelsete koodilõikude loomist CI torujuhtmetest, redaktoritest ja automatiseerimisskriptidest.
Pastefy iseseisev majutamine sinu VPS-is hoiab API võtmed, andmebaasi mandaadid, sisemised konfiguratsioonid ja omandiõigusliku loogika täielikult sinu infrastruktuuris. Sa kõrvaldad avalike pastebin-teenuste suuruse ja kiiruse piirangud ning saad võimaluse rakendada kohandatud andmete säilitamise poliitikaid, mis vastavad sinu organisatsiooni turvalisuse ja vastavuse nõuetele.
Pastefy peamised omadused
Süntaksi esiletõstmine
Toetab üle 100 programmeerimis- ja märgistuskeele täpse esiletõstmisega, muutes keeruka koodi loetavaks ülevaatuste, silumisseansside ja paarisprogrammeerimise ajal.
Parooliga kaitstud kleepimised
Lukusta tundlikud lõigud parooliga, nii et ainult volitatud vastuvõtjad saavad vaadata ligipääsuandmeid, konfiguratsioonifaile või omanduses olevat koodi, mida jagatakse tõrkeotsingu käigus.
Kaustade korraldus
Rühmita seotud koodijupid kaustadesse ja halda kureeritud kogumikke korduvkasutatavatest mallidest, konfiguratsiooninäidetest ja referentsimplementatsioonidest.
Sisu aegumine
Määra aegumistähtajad nii, et tundlik silumisinfo, ajutised märgid ja intsidentide logid eemaldatakse automaatselt ilma käsitsi puhastamist vajamata.
REST API juurdepääs
Loo ja hanki sisusid programmeeritavalt CI/CD torujuhtmetest, redaktori pistikprogrammidest ja automaatikaskriptidest lihtsa REST API abil.
Miks kasutada Pastefy Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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