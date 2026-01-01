Sharkey on Misskey ülesvoolu jälgiv haru, mis pakub fediverse'is lihvitud sotsiaalset kogemust. See toetab ActivityPubi loomupäraselt, nii et sinu kogukond saab jälgida ja suhelda kontodega Mastodonil, Pleromal, Akkoma'l, Pixelfedel ja ülejäänud födereeritud võrgustikus ilma igasuguste sildadeta.

Võrreldes Misskey ülesvoolu versiooniga lisab Sharkey födereeritud postituste redigeerimise, föderereeritud profiilitaustad, Mastodoni kliendi API ühilduvuse ja kümneid kasutajakogemuse (UX) täiustusi, mis on ajendatud kogukonna tagasisidest. Sharkey iseseisev majutamine oma VPS-is hoiab sinu ajajoone, meedia ja jälgijate graafiku täielikult sinu kontrolli all, kus ükski platvormi omanik ei otsusta, kellega sa suhelda saad.