Sharkey ühe klõpsuga paigaldus.
Misskeyl põhinev föderatiivne mikroblogimise server, millel on parem jõudlus, Mastodoni API tugi ja kaasaegne UX.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Sharkey
Sharkey on Misskey ülesvoolu jälgiv haru, mis pakub fediverse'is lihvitud sotsiaalset kogemust. See toetab ActivityPubi loomupäraselt, nii et sinu kogukond saab jälgida ja suhelda kontodega Mastodonil, Pleromal, Akkoma'l, Pixelfedel ja ülejäänud födereeritud võrgustikus ilma igasuguste sildadeta.
Võrreldes Misskey ülesvoolu versiooniga lisab Sharkey födereeritud postituste redigeerimise, föderereeritud profiilitaustad, Mastodoni kliendi API ühilduvuse ja kümneid kasutajakogemuse (UX) täiustusi, mis on ajendatud kogukonna tagasisidest. Sharkey iseseisev majutamine oma VPS-is hoiab sinu ajajoone, meedia ja jälgijate graafiku täielikult sinu kontrolli all, kus ükski platvormi omanik ei otsusta, kellega sa suhelda saad.
Sharkey peamised omadused
ActivityPub föderatsioon
Ühendu Mastodoni, Pleroma, Akkoma, Pixelfedi ja iga teise ActivityPub serveriga, et jõuda kogu fediverse'i oma enda instantsist.
Mastodon API ühilduv
Kasuta mis tahes kolmanda osapoole Mastodoni klienti postitamiseks ja sirvimiseks, saades samal ajal kasu Misskey-stiilis funktsioonidest kapoti all.
Kohandatud emodžid ja reaktsioonid
Laadi üles serveriüleseid kohandatud emotikone ja reageeri nendega igale postitusele, muutes ajajooned väljendusrikasteks vestlusteks pelgast tekstist kaugemale.
Föderatiivne järeltoimetamine
Muuda oma postitusi pärast avaldamist ja lase muudatusel puhtalt levida kaugetesse eksemplaridesse, koos täieliku muudatuste ajaloo säilitamisega.
Antennid ja loendid
Loo märksõnapõhiseid antenne ja kureeritud kasutajate loendeid, et filtreerida ajajooni, jälgida teemasid ja mitte kunagi ilma jääda postitustest, mis on sulle olulised.
Meediahalduse edendamine
Korralda üleslaaditud pilte, videoid ja faile sisseehitatud Drive'is kaustade, otsingu ja taaskasutamise abil postitustes ja profiili varades.
Miks kasutada Sharkey Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.