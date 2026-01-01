Paigaldage Apache Answer ühe klõpsuga.
Avatud lähtekoodiga küsimuste ja vastuste platvorm meeskonna teadmusbaaside, abikeskuste ja kogukonnafoorumite loomiseks.
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Millega saab ehitada Apache Answer
Apache Answer on avatud lähtekoodiga küsimuste ja vastuste platvorm, mis on ehitatud Go ja Reactiga, mille eesmärk on aidata meeskondadel ja kogukondadel jagada teadmisi otsitava, organiseeritud küsimuste ja vastuste liidese kaudu. Erinevalt üldistest foorumitest on iga element – sildistamine, maine, modereerimisvahendid ja pistikprogrammisüsteem – spetsiaalselt loodud struktureeritud teadmiste kogumiseks ja otsimiseks.
Apache Answeri ise majutades hoiate oma organisatsiooni sisemised teadmised oma infrastruktuuris, vabana kasutajapõhistest litsentsitasudest ja kolmandate osapoolte andmetele juurdepääsust. Kogukonna kasvades kontrollite teie konfiguratsiooni, integratsioone ja skaleerimist, ilma et teid piiraks SaaS-teenuse pakkuja funktsioonide teekaart või hinnakujunduse tasemed.
Apache Answer peamised omadused
Struktureeritud küsimuste ja vastuste liides
Spetsiaalselt loodud küsimuste-vastuste paigutus koos rikkaliku teksti redigeerimise ja Markdowni toega teeb selgete küsimuste ja üksikasjalike vastuste kirjutamise lihtsamaks kui üldotstarbeline foorumitarkvara.
Sildistamine ja otsing
Korralda sisu põhjaliku sildistamissüsteemi ja täiustatud otsingufiltritega, et meeskonnaliikmed leiaksid asjakohaseid vastuseid ilma ebaolulisi arutelusid läbi kerimata.
Maine ja mängustamine
Reputatsioonipunktid, märgid ja kasutajate edetabelid julgustavad aktiivset osalemist ja toovad esile kõige usaldusväärsemad panustajad, parandades aja jooksul üldist teadmiste kvaliteeti.
Pistikprogrammi süsteem
Laienda funktsionaalsust ja integreeru väliste tööriistadega sisseehitatud pistikprogrammi arhitektuuri kaudu, kohandades platvormi oma meeskonna olemasolevatele töövoogudele ilma kohandatud arenduseta.
Mitmekeelne tugi
Toeta rahvusvahelisi meeskondi ja kogukondi sisseehitatud mitmekeelsete võimalustega, eemaldades keelebarjäärid ühise teadmiste jagamise teelt.
Miks kasutada Apache Answer Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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