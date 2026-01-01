Apache Answer on avatud lähtekoodiga küsimuste ja vastuste platvorm, mis on ehitatud Go ja Reactiga, mille eesmärk on aidata meeskondadel ja kogukondadel jagada teadmisi otsitava, organiseeritud küsimuste ja vastuste liidese kaudu. Erinevalt üldistest foorumitest on iga element – sildistamine, maine, modereerimisvahendid ja pistikprogrammisüsteem – spetsiaalselt loodud struktureeritud teadmiste kogumiseks ja otsimiseks.

Apache Answeri ise majutades hoiate oma organisatsiooni sisemised teadmised oma infrastruktuuris, vabana kasutajapõhistest litsentsitasudest ja kolmandate osapoolte andmetele juurdepääsust. Kogukonna kasvades kontrollite teie konfiguratsiooni, integratsioone ja skaleerimist, ilma et teid piiraks SaaS-teenuse pakkuja funktsioonide teekaart või hinnakujunduse tasemed.