Juuruta Artalk ühe klõpsuga paigaldusena.
Kergekaaluline ise majutatud kommentaarisüsteem Go taustaprogrammiga ja 40 KB JavaScripti vidinaga, mis manustatakse igale veebisaidile.
Valige VPS-pakett Artalk jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Artalk
Artalk on isemajutatud kommentaarisüsteem, mis koosneb suure jõudlusega Go serverist ja minimaalsest puhtast JavaScripti vidinast, mida saab lisada igale veebilehele või blogile ühe skriptisildiga. Erinevalt pilvepõhistest kommentaariplatvormidest hoiab Artalk kõik kommentaarid, kasutajaandmed ja modereerimisajaloo sinu kontrolli all olevas infrastruktuuris — puudub kolmandate osapoolte ligipääs, andmete kogumine ja tellimistasud.
Taustaprogramm toetab koheselt SQLite'i valikulise migreerimisega MySQL-i või PostgreSQL-i, kui liiklus kasvab. Modereerimistööriistad, e-posti teavitused, sotsiaalne sisselogimine, rämpsposti filtreerimine, CAPTCHA ja täielik administraatori külgriba on kõik kaasas. Isemajutus VPS-is tähendab, et sinu kommentaariandmed järgivad sinu säilitus- ja privaatsuspoliitikaid, mitte platvormi teenusetingimusi.
Artalk peamised omadused
Manusta igale saidile
Üksainus 40 KB JavaScripti koodijupp ühendab mis tahes veebisaidi või staatilise blogi sinu Artalki eksemplariga — raamistiku sõltuvust ega ehitusetappi pole vaja.
Mitme saidi haldamine
Üks Artalki instants haldab kommentaare mitmel saidil, kus igal saidil on eraldi administraatorikontod, modereerimisjärjekorrad ja teavitussätted.
Rämpspost ja CAPTCHA
Sisseehitatud Akismet, Tencent ja Aliyun rämpsposti filtreerimise integratsioonid, pluss pildi-, liuguri-, reCAPTCHA, hCaptcha ja Turnstile CAPTCHA valikud kaitsevad kommentaaride sektsioone bottide eest.
Sotsiaalne sisselogimine
Kommenteerijad autendivad end GitHubi, Google'i, Discordi ja 20 muu OAuth-teenuse pakkuja kaudu, vähendades hõõrdumist ja sidudes kommentaarid reaalsete identiteetidega.
Halduse külgriba
Sisseehitatud külgriba võimaldab saidihalduritel kommentaare üle vaadata, kinnitada, esile tõsta ja kustutada, kasutajaid hallata ning lehe statistikat vaadata, kommentaariliidesest lahkumata.
Miks kasutada Artalk Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.