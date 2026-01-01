Artalk on isemajutatud kommentaarisüsteem, mis koosneb suure jõudlusega Go serverist ja minimaalsest puhtast JavaScripti vidinast, mida saab lisada igale veebilehele või blogile ühe skriptisildiga. Erinevalt pilvepõhistest kommentaariplatvormidest hoiab Artalk kõik kommentaarid, kasutajaandmed ja modereerimisajaloo sinu kontrolli all olevas infrastruktuuris — puudub kolmandate osapoolte ligipääs, andmete kogumine ja tellimistasud.

Taustaprogramm toetab koheselt SQLite'i valikulise migreerimisega MySQL-i või PostgreSQL-i, kui liiklus kasvab. Modereerimistööriistad, e-posti teavitused, sotsiaalne sisselogimine, rämpsposti filtreerimine, CAPTCHA ja täielik administraatori külgriba on kõik kaasas. Isemajutus VPS-is tähendab, et sinu kommentaariandmed järgivad sinu säilitus- ja privaatsuspoliitikaid, mitte platvormi teenusetingimusi.