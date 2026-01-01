Paigalda Bichon ühe klõpsuga.
Isemajutusel põhinev Rusti e-posti arhiveerija IMAP-i, OAuth2 ja täistekstiotsinguga pikaajaliseks postkasti säilitamiseks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Bichon
Bichon on avatud lähtekoodiga e-posti arhiveerimisserver, mis on kirjutatud Rustis. See ühendub IMAP-kontodega, laadib sõnumeid järk-järgult alla UID-põhise sünkroonimise abil, loob Tantivy täistekstiotsingu indeksi ja pakub puhast REST API-t koos sisseehitatud veebiliidesega arhiveeritud kirjade otsimiseks, sirvimiseks ja eksportimiseks.
Bichoni ise majutamine oma VPS-is hoiab iga arhiveeritud sõnumi, manuse ja mandaadi teie kontrolli all olevas infrastruktuuris. Konto mandaadid on puhkeolekus krüpteeritud AES-256-GCM-iga, OAuth 2.0 tokenid värskendatakse automaatselt ja mitu postkasti laaditakse alla samaaegselt — muutes Bichoni kiireks ja privaatseks alternatiiviks kommertslikele e-posti arhiveerimisteenustele ilma postkasti-põhiste tasudeta.
Bichon peamised omadused
Täistekstiotsing
Tantivy-põhine indekseerimine sõnumite sisus, päistes ja manustes annab tulemused millisekunditega fassetitud filtrite ja teemade rühmitamisega.
IMAP ja OAuth2 sünkroonimine
Ühendub mis tahes IMAP-serveriga, kasutades parooli (PLAIN/LOGIN) või OAuth 2.0 (XOAUTH2) autentimist, koos automaatse tokeni värskendusega Gmaili ja Microsofti kontode jaoks.
Inkrementaalne arhiveerimine
UID-põhine järkjärguline sünkroonimine laadib igal läbimisel alla ainult uued e-kirjad, hoides ribalaiuse ja salvestusruumi kasutuse madalal mitme samaaegse postkasti lõikes.
Krüpteeritud autentimisandmed
Kõik IMAP-i ja OAuth-i mandaadid on puhkeolekus krüpteeritud AES-256-GCM-iga, kasutades krüpteerimisparoolist tuletatud võtit, mis on määratud juurutamisel.
Mitme kasutaja RBAC
Rollipõhine juurdepääsukontroll võimaldab sul anda kontopõhiseid õigusi lisakasutajatele jagatud arhiividele, koos juurdepääsusündmuste täieliku auditi logiga.
Miks kasutada Bichon Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
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