Bichon on avatud lähtekoodiga e-posti arhiveerimisserver, mis on kirjutatud Rustis. See ühendub IMAP-kontodega, laadib sõnumeid järk-järgult alla UID-põhise sünkroonimise abil, loob Tantivy täistekstiotsingu indeksi ja pakub puhast REST API-t koos sisseehitatud veebiliidesega arhiveeritud kirjade otsimiseks, sirvimiseks ja eksportimiseks.

Bichoni ise majutamine oma VPS-is hoiab iga arhiveeritud sõnumi, manuse ja mandaadi teie kontrolli all olevas infrastruktuuris. Konto mandaadid on puhkeolekus krüpteeritud AES-256-GCM-iga, OAuth 2.0 tokenid värskendatakse automaatselt ja mitu postkasti laaditakse alla samaaegselt — muutes Bichoni kiireks ja privaatseks alternatiiviks kommertslikele e-posti arhiveerimisteenustele ilma postkasti-põhiste tasudeta.