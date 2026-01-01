Juuruta Baikal ühe klõpsuga.
Kergekaaluline ise majutatud CalDAV ja CardDAV server kalendrite, ülesannete ja kontaktide sünkroonimiseks kõigis seadmetes.
Valige VPS-pakett Baikal jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Baikal
Baikal on kergekaaluline, ise majutatav CalDAV ja CardDAV server, mis on ehitatud tuntud sabre/dav PHP teegi peale. See pakub privaatset kodu kalendritele, sündmustele, ülesannetele ja kontaktidele, mis sünkroniseeruvad iOS-i, macOS-i, Androidi, Thunderbirdi, Outlooki ja mis tahes muu kliendiga, mis toetab standardseid CalDAV ja CardDAV protokolle.
Baikali ise majutamine oma VPS-il hoiab isiklikud ja meeskonna ajastamise andmed sinu infrastruktuuris kolmanda osapoole kalendriteenuse asemel. Selle jalajälg on tahtlikult väike – üks PHP konteiner, mida toetab SQLite või MySQL – nii et see sobib mugavalt väikesele VPS-ile, toetades samal ajal mitut kasutajat, jagatud aadressiraamatuid ja detailset juurdepääsukontrolli sisseehitatud administraatori kasutajaliidese kaudu.
Baikal peamised omadused
CalDAV ja CardDAV
Standarditele vastav kalendri ja kontaktide sünkroonimine iOS-i, macOS-i, Androidi, Thunderbirdi, Outlooki, DAVx5 ja mis tahes muu CalDAV/CardDAV kliendiga.
Mitmekasutaja kontod
Loo eraldi kasutajakontod oma kalendrite, ülesannete ja aadressiraamatutega, mida kõiki hallatakse ühest administraatori veebiliidesest.
Jagatud kogud
Jaga spetsiifilisi kalendreid või aadressiraamatuid teiste kasutajatega samas eksemplaris meeskonna ajastamiseks ja kontaktide sünkroonimiseks.
Väike jalajälg
Üks PHP konteiner, mis käitab sabre/dav'i SQLite'il või MySQL'il — piisavalt väike, et töötada koos teiste isemajutatud teenustega tagasihoidlikul VPS-il.
Haldusveebiliides
Halda kasutajaid, kalendreid, aadressiraamatuid ja serveri põhisätteid sisseehitatud brauseripõhisest juhtpaneelist, selle asemel et muuta konfiguratsioonifaile.
Miks kasutada Baikal Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
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