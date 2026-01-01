Kuni 69% allahindlust Baikal tootele

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Kergekaaluline ise majutatud CalDAV ja CardDAV server kalendrite, ülesannete ja kontaktide sünkroonimiseks kõigis seadmetes.

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Tehisintellekti hallatav VPS
7,99  € /kuus
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Juuruta Baikal ühe klõpsuga.

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Populaarseim
64% allahindlust
KVM 2
21,99  €
7,99  € /kuus
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Hangi 24 kuud hinnaga 191,76 € (tavahind 527,76 €). Hind uuendamisel 14,99 €/kuus.
2 vCPU tuuma
8 GB RAMi
100 GB NVMe kettaruumi
8 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 4
35,99  €
10,99  € /kuus
Vali pakett
Hangi 24 kuud hinnaga 263,76 € (tavahind 863,76 €). Hind uuendamisel 27,99 €/kuus.
4 vCPU tuuma
16 GB RAMi
200 GB NVMe kettaruumi
16 TB andmeedastusmahtu
66% allahindlust
KVM 8
64,99  €
21,99  € /kuus
Vali pakett
Hangi 24 kuud hinnaga 527,76 € (tavahind 1 559,76 €). Hind uuendamisel 49,99 €/kuus.
8 vCPU tuuma
32 GB RAMi
400 GB NVMe kettaruumi
32 TB andmeedastusmahtu
Populaarseim
64% allahindlust
KVM 2
21,99  €
7,99  € /kuus
Vali pakett
Hangi 24 kuud hinnaga 191,76 € (tavahind 527,76 €). Hind uuendamisel 14,99 €/kuus.
2 vCPU tuuma
8 GB RAMi
100 GB NVMe kettaruumi
8 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 4
35,99  €
10,99  € /kuus
Vali pakett
Hangi 24 kuud hinnaga 263,76 € (tavahind 863,76 €). Hind uuendamisel 27,99 €/kuus.
4 vCPU tuuma
16 GB RAMi
200 GB NVMe kettaruumi
16 TB andmeedastusmahtu
66% allahindlust
KVM 8
64,99  €
21,99  € /kuus
Vali pakett
Hangi 24 kuud hinnaga 527,76 € (tavahind 1 559,76 €). Hind uuendamisel 49,99 €/kuus.
8 vCPU tuuma
32 GB RAMi
400 GB NVMe kettaruumi
32 TB andmeedastusmahtu

Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud

Dockeri haldur
Kiire juurdepääs konteineri logidele
Ühe klõpsuga värskendused
AMD EPYC protsessorid
NVMe SSD-salvestusruum
1 Gbps võrgukiirus
Avalik API
Andmekeskused üle kogu maailma
Tasuta domeen üheks aastaks
Dockeri haldur
Kiire juurdepääs konteineri logidele
Ühe klõpsuga värskendused
AMD EPYC protsessorid
NVMe SSD-salvestusruum
1 Gbps võrgukiirus
Avalik API
Andmekeskused üle kogu maailma
Tasuta domeen üheks aastaks

Kõik paketid tasutakse ette. Kuumakse kajastab paketi koguhinna jagatuna paketi kuude arvuga.

Millega saab ehitada Baikal

Baikal on kergekaaluline, ise majutatav CalDAV ja CardDAV server, mis on ehitatud tuntud sabre/dav PHP teegi peale. See pakub privaatset kodu kalendritele, sündmustele, ülesannetele ja kontaktidele, mis sünkroniseeruvad iOS-i, macOS-i, Androidi, Thunderbirdi, Outlooki ja mis tahes muu kliendiga, mis toetab standardseid CalDAV ja CardDAV protokolle.

Baikali ise majutamine oma VPS-il hoiab isiklikud ja meeskonna ajastamise andmed sinu infrastruktuuris kolmanda osapoole kalendriteenuse asemel. Selle jalajälg on tahtlikult väike – üks PHP konteiner, mida toetab SQLite või MySQL – nii et see sobib mugavalt väikesele VPS-ile, toetades samal ajal mitut kasutajat, jagatud aadressiraamatuid ja detailset juurdepääsukontrolli sisseehitatud administraatori kasutajaliidese kaudu.

Alustamine
Millega saab ehitada {name}

Baikal peamised omadused

CalDAV ja CardDAV

Standarditele vastav kalendri ja kontaktide sünkroonimine iOS-i, macOS-i, Androidi, Thunderbirdi, Outlooki, DAVx5 ja mis tahes muu CalDAV/CardDAV kliendiga.

Mitmekasutaja kontod

Loo eraldi kasutajakontod oma kalendrite, ülesannete ja aadressiraamatutega, mida kõiki hallatakse ühest administraatori veebiliidesest.

Jagatud kogud

Jaga spetsiifilisi kalendreid või aadressiraamatuid teiste kasutajatega samas eksemplaris meeskonna ajastamiseks ja kontaktide sünkroonimiseks.

Väike jalajälg

Üks PHP konteiner, mis käitab sabre/dav'i SQLite'il või MySQL'il — piisavalt väike, et töötada koos teiste isemajutatud teenustega tagasihoidlikul VPS-il.

Haldusveebiliides

Halda kasutajaid, kalendreid, aadressiraamatuid ja serveri põhisätteid sisseehitatud brauseripõhisest juhtpaneelist, selle asemel et muuta konfiguratsioonifaile.

Miks kasutada Baikal Hostingeris

Käivita ühe klõpsuga

Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.

Käivita ühe klõpsuga

Turvalisus, millele saate loota

Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.

Turvalisus, millele saate loota

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käivita ühe klõpsuga

Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.

Käivita ühe klõpsuga

Turvalisus, millele saate loota

Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.

Turvalisus, millele saate loota

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.

Sisseehitatud Dockeri haldur

Soovitatav serveri asukoht:

Kontrollimine...

Turuletoo lokaalselt. Kasva globaalselt.

Laadimiskiiruse suurendamiseks vali oma sihtrühmale lähedal asuv serveri asukoht. Meil on andmekeskused Põhja-Ameerikas, Euroopas, Aasias ja Lõuna-Ameerikas.
Alustamine
Turuletoo lokaalselt. Kasva globaalselt.

Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀

Noel
Noel

Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.

Omkar
Omkar

Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.

Sylvain
Sylvain

Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.

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Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.

Martin K
Martin K

Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.

30-päevane raha tagasi garantii

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