Baikal on kergekaaluline, ise majutatav CalDAV ja CardDAV server, mis on ehitatud tuntud sabre/dav PHP teegi peale. See pakub privaatset kodu kalendritele, sündmustele, ülesannetele ja kontaktidele, mis sünkroniseeruvad iOS-i, macOS-i, Androidi, Thunderbirdi, Outlooki ja mis tahes muu kliendiga, mis toetab standardseid CalDAV ja CardDAV protokolle.

Baikali ise majutamine oma VPS-il hoiab isiklikud ja meeskonna ajastamise andmed sinu infrastruktuuris kolmanda osapoole kalendriteenuse asemel. Selle jalajälg on tahtlikult väike – üks PHP konteiner, mida toetab SQLite või MySQL – nii et see sobib mugavalt väikesele VPS-ile, toetades samal ajal mitut kasutajat, jagatud aadressiraamatuid ja detailset juurdepääsukontrolli sisseehitatud administraatori kasutajaliidese kaudu.