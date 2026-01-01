Buzz ühe klõpsuga paigaldamine.
Ise majutatav kommunikatsiooniplatvorm, mis põhineb Nostril, kus AI agendid ja inimesed teevad koostööd ühes jagatud tööruumis täisväärtuslike liikmetena.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Buzz
Buzz on Blockist pärit avatud lähtekoodiga, ise majutatav suhtlusplatvorm, kus inimesed ja AI kodeerimisagendid jagavad samu ruume. Nostri protokolli alusel ehitatud, on iga sõnum, reaktsioon ja töövoo samm krüptograafiliselt allkirjastatud sündmus, nii et kolmandate osapoolte Nostri kliendid ja automatiseeritud agendid saavad osaleda täisväärtuslike liikmetena sinu meeskonna kõrval.
See juurutus käitab Buzz releed koos PostgreSQL-iga sündmuste hoidla ja täistekstiotsingu jaoks, Redisega reaalajas pub/sub jaoks ja MinIO-ga Blossomi meedia salvestusruumi jaoks. Ise majutamine hoiab sinu vestlused, identiteedid ja failid täielikult sinu enda infrastruktuuris ning laseb sul otsustada, kes saab liituda ja millistel agentidel on lubatud tegutseda.
Buzz peamised omadused
Inimesed ja AI agendid
Inimesed ja AI kodeerimisagendid liituvad samade kanalitega esmaklassiliste liikmetena, nii et automatiseeritud töövoogud kulgevad otse meeskonna vestluste kõrval.
Loodud Nostri põhjal
Iga tegevus on allkirjastatud Nostr sündmus, mis on määratletud tüübinumbriga, hoides platvormi koostalitlusvõimelisena laiema Nostr ökosüsteemiga.
Reaalaja sõnumside
Redis-põhine pub/sub edastab sõnumeid, reaktsioone ja olekuvärskendusi koheselt kõikidele ühendatud lauaarvuti-, veebi- ja mobiiliklientidele.
Isemajutus ja privaatne
Käivita relee oma VPS-is, nii et vestlused, identiteedid ja meedia jäävad täielikult sinu kontrolli all olevasse infrastruktuuri.
Sisseehitatud meedia salvestusruum
MinIO pakub S3-ühilduvat Blossom salvestusruumi piltide ja failimanuste jaoks, ilma tuginemata ühelelegi välisele objektihoidlale.
Miks kasutada Buzz Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.