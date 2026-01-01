Pinchflat on isemajutusega YouTube'i sisuhaldur, mis on ehitatud yt-dlp-le ja automatiseerib videote allalaadimist ja organiseerimist kanalitest ja esitusloenditest. Määra reegel üks kord — Pinchflat kontrollib perioodiliselt uut sisu ja laadib selle automaatselt alla, koos esmaklassilise toega Plexi, Jellyfini ja Kodi teekidele, et sinu meediakeskus püsiks ajakohane ilma igasuguse käsitsi tööta.

Pinchflati käitamine sinu VPS-is hoiab allalaadimised töös 24/7, sidumata sinu kodust ribalaiust või arvutit. SponsorBlocki integratsioon jätab vahele sponsoreeritud segmendid, RSS-voo genereerimine muudab kanalid taskuhäälingute voogudeks ja valikuline automaatne kustutamine haldab salvestusruumi automaatselt, kui sinu teek kasvab.