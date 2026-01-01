Paigalda Zulip ühe klõpsuga paigaldusega.
Avatud lähtekoodiga meeskonnavestluse platvorm organiseeritud teemalõimedega, loodud keskendunud ja asünkroonseks meeskonnasuhtluseks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Zulip
Zulip on võimas avatud lähtekoodiga meeskonna vestlusplatvorm, mis korraldab iga vestluse teemadeks kanalite sees, muutes selle põhimõtteliselt erinevaks tavalistest kanalipõhistest tööriistadest. Erinevalt eristamata sõnumivoost kuulub iga vestlus nimetatud teema alla — võimaldades meeskonnaliikmetel valikuliselt järele jõuda, asünkroonselt vastata ja leida varasemaid otsuseid lõputu kerimiseta.
Zulipi ise majutamine oma VPS-is annab sinu meeskonnale täieliku kontrolli suhtlusandmete, sõnumiajaloo ja integratsioonide üle. Zulip toetab üle 100 integratsiooni arendus- ja tootlikkuse tööriistadega ning pakub natiivseid mobiili- ja lauaarvutirakendusi kõikidele peamistele platvormidele.
Zulip peamised omadused
Teemade lõimimine
Iga sõnum kuulub kanalis kindlasse teemasse, hoides vestlused organiseerituna ja kergesti jälgitavana isegi suure töökoormusega meeskondades.
Võimas täistekstiotsing
Otsi kogu sõnumiajaloo ulatuses, sh failid ja lingid, et koheselt leida mis tahes varasem vestlus või otsus.
100+ integratsiooni
Loomulikud integratsioonid GitHubi, Jira, PagerDuty, Grafana, Sentry ja muude teenustega toovad konteksti otse sinu meeskonnakanalitesse.
Natiivsed rakendused
Mobiilirakendused iOS-ile ja Androidile, lisaks töölauarakendused Windowsile, macOS-ile ja Linuxile, hoiavad sinu meeskonna ühenduses kõigis seadmetes.
Klaviatuuripõhine töövoog
Põhjalikud kiirklahvid ja segajatevaba liides võimaldavad kogenud kasutajatel navigeerida ja sõnumitele vastata täielikult ilma hiireta.
Miks kasutada Zulip Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.