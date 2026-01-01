Tududi on isemajutusega tootlikkuse rakendus ülesannete, projektide, valdkondade ja märkmete haldamiseks puhtas hierarhilises struktuuris. See ületab tavalised ülesannete nimekirjad täieliku korduvate ülesannete mootoriga, CalDAV sünkroniseerimisega (tasks.org, Apple Reminders, Thunderbird), Telegrami integratsiooniga ülesannete loomiseks ja igapäevaste kokkuvõtete jaoks ning valikulise OIDC/SSO-ga meeskonna juurutuste jaoks. Liides toetab 24 keelt ja tumeda/heleda režiimi.

Tududi isemajutamine hoiab teie ülesannete andmed täielikult teie enda serveris — ei mingit tellimust, andmekaevandamist ega kolmandate osapoolte juurdepääsu teie projektidele ja märkmetele. Kuna see töötab SQLite'il, pole vaja eraldi andmebaasiteenust hallata: üks konteiner, kaks mahtu ja teie tootlikkuse tööriist töötab HTTPS-i taga.