Paigalda Tududi ühe klõpsuga.
Isemajutusel põhinev ülesannete ja projektide haldur koos CalDAV sünkroonimise, korduvate ülesannete ja OIDC autentimisega.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Tududi
Tududi on isemajutusega tootlikkuse rakendus ülesannete, projektide, valdkondade ja märkmete haldamiseks puhtas hierarhilises struktuuris. See ületab tavalised ülesannete nimekirjad täieliku korduvate ülesannete mootoriga, CalDAV sünkroniseerimisega (tasks.org, Apple Reminders, Thunderbird), Telegrami integratsiooniga ülesannete loomiseks ja igapäevaste kokkuvõtete jaoks ning valikulise OIDC/SSO-ga meeskonna juurutuste jaoks. Liides toetab 24 keelt ja tumeda/heleda režiimi.
Tududi isemajutamine hoiab teie ülesannete andmed täielikult teie enda serveris — ei mingit tellimust, andmekaevandamist ega kolmandate osapoolte juurdepääsu teie projektidele ja märkmetele. Kuna see töötab SQLite'il, pole vaja eraldi andmebaasiteenust hallata: üks konteiner, kaks mahtu ja teie tootlikkuse tööriist töötab HTTPS-i taga.
Tududi peamised omadused
Projektide ja valdkondade hierarhia
Korralda ülesandeid projektide sees, rühmitada projekte valdkondadesse ja jälgida alamülesannete edenemist — kõik ühes puhtas liideses.
CalDAV sünkroonimine
Sünkroniseeri ülesandeid kahesuunaliselt mis tahes CalDAV-ühilduva kliendiga: tasks.org, Apple'i meeldetuletused, Thunderbird ja palju muud.
Korduvate ülesannete mootor
Planeeri ülesandeid korduma igapäevaste, iganädalaste, igakuiste või kohandatud mustrite alusel koos automaatse tulevaste korduste loomisega.
Telegrami integratsioon
Loo ülesandeid ja saa igapäevaseid kokkuvõtteid Telegrami boti kaudu, veebiliidest avamata.
OIDC ja SSO tugi
Autendi Google'i, Okta, Keycloaki, Azure AD või mis tahes OpenID Connecti pakkuja kaudu meeskonna juurutuste jaoks.
Miks kasutada Tududi Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.