Juuruta oma Spotify ühe klõpsuga.
Ise majutatud Spotify kuulamisstatistika armatuurlaud rikkalike graafikute, ajaloo ja üksikasjaliku analüüsiga.
Valige VPS-pakett Your Spotify jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Your Spotify
Sinu Spotify on ise majutatud analüüsi juhtpaneel, mis jälgib sinu täielikku Spotify kuulamisajalugu ja visualiseerib seda rikkalike graafikute abil: tippartistid ja -lood aja jooksul, kuulamisaeg päeva ja tunni kohta, žanrite jaotused, albumite rotatsioonid ja ajaloolised trendid aastate lõikes. Erinevalt Spotify Wrappedist, mis ilmub vaid kord aastas, annab Sinu Spotify sulle sama sügava ülevaate nõudmisel, mis tahes valitud ajavahemiku kohta.
Sinu Spotify ise majutamine VPS-is hoiab iga esituse, meeldimise ja vahelejätmise sinu kontrolli all olevas andmebaasis — Spotify enda andmeekspordid on piiratud 50 kõige uuema looga, kuid Sinu Spotify küsib API-lt pidevalt andmeid ja loob täieliku isikliku kuulamisajaloo arhiivi, mis kasvab seni, kuni eksemplar töötab.
Your Spotify peamised omadused
Pidev ajaloo jäädvustamine
Küsib Spotify API-lt iga paari sekundi järel, et salvestada iga esitus, sealhulgas vahele jäetud lood ja osalised kuulamised — tunduvalt rohkem, kui Spotify ekspordib.
Parimad artistid, lood ja albumid
Konfigureeritavad ajavahemikud näitavad sinu enim mängitud sisu esituste arvu, kuulamisaja või esmakordsete avastuste järgi.
Kuulamise mustrid ja trendid
Heatmapid ja graafikud visualiseerivad, millal sa kõige rohkem kuulad — kellaaja, nädalapäeva, igakuised trendid ja aastatevahelised võrdlused.
Žanri ja meeleolu analüüs
Koondab Spotify lugude helilised omadused ja žanrisildid graafikuteks, mis näitavad, kuidas sinu maitse ajas muutub.
Mitme kasutaja armatuurlauad
Iga kasutaja ühendab oma Spotify konto OAuth-i kaudu, et leibkonnad saaksid oma kuulamist ühel serveril eraldi jälgida.
Miks kasutada Your Spotify Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
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