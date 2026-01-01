Sinu Spotify on ise majutatud analüüsi juhtpaneel, mis jälgib sinu täielikku Spotify kuulamisajalugu ja visualiseerib seda rikkalike graafikute abil: tippartistid ja -lood aja jooksul, kuulamisaeg päeva ja tunni kohta, žanrite jaotused, albumite rotatsioonid ja ajaloolised trendid aastate lõikes. Erinevalt Spotify Wrappedist, mis ilmub vaid kord aastas, annab Sinu Spotify sulle sama sügava ülevaate nõudmisel, mis tahes valitud ajavahemiku kohta.

Sinu Spotify ise majutamine VPS-is hoiab iga esituse, meeldimise ja vahelejätmise sinu kontrolli all olevas andmebaasis — Spotify enda andmeekspordid on piiratud 50 kõige uuema looga, kuid Sinu Spotify küsib API-lt pidevalt andmeid ja loob täieliku isikliku kuulamisajaloo arhiivi, mis kasvab seni, kuni eksemplar töötab.