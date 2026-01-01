Paigalda Apache DevLake ühe klõpsuga paigaldusega.
Avatud lähtekoodiga platvorm, mis koondab andmeid 60+ arendustööriistast, et arvutada DORA mõõdikuid ja visualiseerida insenerimeeskonna jõudlust.
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Millega saab ehitada Apache DevLake
Apache DevLake on avatud lähtekoodiga insenerianalüüsi platvorm, mis koondab andmeid probleemide jälgijatest, lähtekoodi majutajatest, CI/CD torujuhtmetest ja intsidentide haldamise tööriistadest ühtsesse andmejärve. Meeskonnad ühendavad GitHubi, GitLabi, Jira, Jenkinsi, PagerDuty ja kümneid teisi allikaid, et automaatselt arvutada DORA mõõdikuid — juurutamissagedus, muudatuste teostamise aeg, muudatuste ebaõnnestumise määr ja keskmine taastumisaeg — koos Grafana armatuurlaudadega, mis visualiseerivad meeskonna jõudlust aja jooksul.
DevLake'i ise majutades hoiad sa kogu inseneritehnilise telemeetria ja integratsiooni mandaadid infrastruktuuris, mida sa kontrollid. Iga API-võti ja OAuth-ühendus on puhkeolekus krüpteeritud sinu enda võtmega ning kõik mõõdikud salvestatakse sinu serveris asuvasse MySQL-andmebaasi — sinu keskkonnast ei lahku andmeid kolmanda osapoole analüüsiteenusesse.
Apache DevLake peamised omadused
DORA mõõdikud
Arvutab automaatselt juurutamissageduse, muudatuste teostamise aja, muudatuste ebaõnnestumise määra ja keskmise taastumisaja ühendatud tööriistadest — käsitsi andmete kogumist pole vaja.
Eelvalmistatud armatuurlauad
Valmis kujul Grafana armatuurlauad visualiseerivad DORA mõõdikuid, PR tsükli aega, vigade vanust ja juurutustorustiku seisundit pärast seadistamist ilma täiendava konfiguratsioonita.
60+ andmeallika pistikprogrammi
Valmiskonnektorid GitHubi, GitLabi, Jira, Jenkinsi, PagerDuty, CircleCI, ArgoCD, SonarQube'i ja teiste jaoks toovad kõik arendusandmed ühte kohta.
Kohandatud SQL-mõõdikud
Päri normaliseeritud andmejärvest tavalise SQL-iga, et määratleda meeskonnapõhiseid mõõdikuid, filtreid ja kohandatud armatuurlaudu, mis on lisaks sisseehitatud DORA vaadetele.
Krüpteeritud sisselogimisandmete hoidla
Kõik API võtmed ja OAuth võtmed on puhkeolekus krüpteeritud, kasutades automaatselt genereeritud võtit, mis on salvestatud ainult teie ise majutatud MySQL andmebaasi.
Miks kasutada Apache DevLake Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
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