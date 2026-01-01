Apache DevLake on avatud lähtekoodiga insenerianalüüsi platvorm, mis koondab andmeid probleemide jälgijatest, lähtekoodi majutajatest, CI/CD torujuhtmetest ja intsidentide haldamise tööriistadest ühtsesse andmejärve. Meeskonnad ühendavad GitHubi, GitLabi, Jira, Jenkinsi, PagerDuty ja kümneid teisi allikaid, et automaatselt arvutada DORA mõõdikuid — juurutamissagedus, muudatuste teostamise aeg, muudatuste ebaõnnestumise määr ja keskmine taastumisaeg — koos Grafana armatuurlaudadega, mis visualiseerivad meeskonna jõudlust aja jooksul.

DevLake'i ise majutades hoiad sa kogu inseneritehnilise telemeetria ja integratsiooni mandaadid infrastruktuuris, mida sa kontrollid. Iga API-võti ja OAuth-ühendus on puhkeolekus krüpteeritud sinu enda võtmega ning kõik mõõdikud salvestatakse sinu serveris asuvasse MySQL-andmebaasi — sinu keskkonnast ei lahku andmeid kolmanda osapoole analüüsiteenusesse.