Apache Superset on ettevõttevalmis ärianalüüsi platvorm, mis muudab andmete uurimise kättesaadavaks igal tehnilisel tasemel kasutajatele. Analüütikud saavad koodivaba pukseerimisliidese diagrammide ja armatuurlaudade loomiseks, samal ajal kui insenerid saavad SQL Labi — täisfunktsionaalse SQL IDE päringuajaloo, salvestatud päringute ja tulemuste eksportimisega. Superset ühendub üle 40 SQL-andmebaasi ja andmelaoga SQLAlchemy kaudu, pakkudes ühtset analüüsikihti kogu sinu andmestikus.

Superset'i isemajutamine sinu VPS-is tähendab piiramatut arvu kasutajaid, piiramatut arvu andmeallikaid ja litsentsitasu puudumist iga kasutaja kohta. Äriandmed jäävad sinu infrastruktuuri, täites vastavusnõudeid, samal ajal kui PostgreSQL ja Redis — mis on sellesse malli kaasatud — haldavad metaandmete salvestamist ja päringute vahemällu salvestamist tootmiskvaliteediga jõudluse tagamiseks.