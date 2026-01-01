Juurutage Apache Superset ühe klõpsuga.
Kaasaegne avatud lähtekoodiga ärianalüüsi platvorm interaktiivsete armatuurlaudade loomiseks, andmekogumite uurimiseks ja SQL-analüüsi teostamiseks üle 40 andmebaasi.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Apache Superset
Apache Superset on ettevõttevalmis ärianalüüsi platvorm, mis muudab andmete uurimise kättesaadavaks igal tehnilisel tasemel kasutajatele. Analüütikud saavad koodivaba pukseerimisliidese diagrammide ja armatuurlaudade loomiseks, samal ajal kui insenerid saavad SQL Labi — täisfunktsionaalse SQL IDE päringuajaloo, salvestatud päringute ja tulemuste eksportimisega. Superset ühendub üle 40 SQL-andmebaasi ja andmelaoga SQLAlchemy kaudu, pakkudes ühtset analüüsikihti kogu sinu andmestikus.
Superset'i isemajutamine sinu VPS-is tähendab piiramatut arvu kasutajaid, piiramatut arvu andmeallikaid ja litsentsitasu puudumist iga kasutaja kohta. Äriandmed jäävad sinu infrastruktuuri, täites vastavusnõudeid, samal ajal kui PostgreSQL ja Redis — mis on sellesse malli kaasatud — haldavad metaandmete salvestamist ja päringute vahemällu salvestamist tootmiskvaliteediga jõudluse tagamiseks.
Apache Superset peamised omadused
Rikkalik visualiseerimisteek
Vali kümnete diagrammitüüpide hulgast — tulpdiagrammid, joondiagrammid, hajusdiagrammid, georuumilised kaardid ja palju muud — et oma andmeid selgelt esitada.
SQL labori IDE
Kirjuta ja käivita SQL päringuid süntaksi esiletõstmise, päringute ajaloo ja tulemuste ekspordiga — ühendades koodivabad armatuurlauad ja täiustatud andmetöö.
40+ andmebaasi konnektorit
Ühendu PostgreSQL-i, MySQL-i, Snowflake'i, BigQuery, Redshifti ja kümnete teistega läbi ühtse SQLAlchemy-põhise konnektorikihi.
Interaktiivsed armatuurlauad
Loo armatuurlauad ristfiltrite, süvitsi navigeerimise ja ajastatud e-posti aruannetega, nii et sidusrühmadel oleks alati ajakohane ülevaade.
Rollipõhine juurdepääsukontroll
Määra andmestikele, armatuurlaudadele ja andmeallikatele täpsed õigused, nii et iga meeskond näeb ainult seda, millele neil on lubatud ligi pääseda.
Miks kasutada Apache Superset Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
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