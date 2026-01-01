Ackee on avatud lähtekoodiga, Node.js-põhine analüütikaplatvorm, mis töötab täielikult sinu enda serveris. See kasutab mitmeastmelist anonüümimise protsessi, et eemaldada külastajate andmetest isikut tuvastav teave, pakkudes samal ajal sisukaid teadmisi lehevaatamiste, suunajate, sessioonide kestuste ja seadmetüüpide kohta.

Erinevalt traditsioonilistest analüütikateenustest, mis salvestavad sinu külastajate andmeid kolmanda osapoole infrastruktuuris, annab Ackee sulle täieliku omandiõiguse sinu liiklusandmete üle. Selle minimalistlik liides ja tsentraliseeritud GraphQL API muudavad mitme veebisaidi jälgimise ja analüütikaandmete integreerimise kohandatud armatuurlaudadesse või aruandlusprotsessidesse lihtsaks — ilma küpsisebännerite või GDPR-i peavaludeta.