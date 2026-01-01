Installige Ackee ühe klõpsuga.
Ise majutatud, privaatsusele keskendunud veebisaidi analüütika, mis jälgib külastajaid nende isikuandmeid ohtu seadmata.
Valige VPS-pakett Ackee jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Ackee
Ackee on avatud lähtekoodiga, Node.js-põhine analüütikaplatvorm, mis töötab täielikult sinu enda serveris. See kasutab mitmeastmelist anonüümimise protsessi, et eemaldada külastajate andmetest isikut tuvastav teave, pakkudes samal ajal sisukaid teadmisi lehevaatamiste, suunajate, sessioonide kestuste ja seadmetüüpide kohta.
Erinevalt traditsioonilistest analüütikateenustest, mis salvestavad sinu külastajate andmeid kolmanda osapoole infrastruktuuris, annab Ackee sulle täieliku omandiõiguse sinu liiklusandmete üle. Selle minimalistlik liides ja tsentraliseeritud GraphQL API muudavad mitme veebisaidi jälgimise ja analüütikaandmete integreerimise kohandatud armatuurlaudadesse või aruandlusprotsessidesse lihtsaks — ilma küpsisebännerite või GDPR-i peavaludeta.
Ackee peamised omadused
Privaatsus disainis
Mitmeastmeline anonüümimine eemaldab isikut tuvastava teabe enne salvestamist, et saaksid koguda kasulikke teadmisi – mis aitab vähendada küpsisebännerite vajadust või lihtsustada nõuetele vastavust sõltuvalt jurisdiktsioonist ja konfiguratsioonist.
Piiramatu arv domeene
Jälgi nii palju veebisaite ja rakendusi, kui vajad, ühelt juhtpaneelilt, ilma saidipõhiste hinnatasemete või liiklusmahust sõltuvate piiranguteta.
GraphQL API
Tsentraliseeritud GraphQL API võimaldab sul programmeeritavalt tõmmata analüüsiandmeid kohandatud armatuurlaudadesse, aruannetesse või kolmanda osapoole tööriistadesse, ilma et peaksid olema seotud sisseehitatud kasutajaliidesega.
Kergekaaluline jälgimisskript
Jälgimiskoodijupil on sinu lehtedele minimaalne jõudluse mõju, vältides lehe laadimiskiiruse karistusi, mis on seotud raskemate kommertsanalüütika teekidega.
Kohandatud sündmuse jälgimine
Jälgi konkreetseid kasutajate interaktsioone lisaks lehevaatamistele, andes sulle nähtavuse konversioonidesse, nupuvajutustesse ja muudesse olulistesse tegevustesse sinu saitidel.
Miks kasutada Ackee Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
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