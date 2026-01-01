Plausible Analytics on avatud lähtekoodiga, privaatsust esikohale seadev alternatiiv Google Analyticsile, mis jälgib olulisi veebisaidi mõõdikuid ilma küpsiste, isikuandmete kogumise või nõusolekubänneriteta. Selle jälgimisskript kaalub alla 1 KB, seega ei mõjuta see praktiliselt lehe laadimisaegu, pakkudes samal ajal puhast armatuurlauda kogu vajaliku liiklusteabega.

Plausible'i ise majutamine oma VPS-is hoiab iga lehevaatamise ja sündmuse kirje teie infrastruktuuris ilma kolmandate osapoolte juurdepääsuta. See mall ühendab Plausible'i rakenduse PostgreSQL-iga metaandmete jaoks ja ClickHouse'iga suure jõudlusega analüüsipäringute jaoks, andes teile täieliku, tootmisvalmis seadistuse, mis säilitab andmeid tähtajatult fikseeritud infrastruktuurikuluga.