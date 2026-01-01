Plausible Analyticsi paigaldamine ühe klõpsuga.
Kerge, küpsisevaba veebianalüüsi platvorm, mis on täielikult GDPR-iga kooskõlas ja hoiab kõik külastajate andmed sinu enda serveris.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Plausible Analytics
Plausible Analytics on avatud lähtekoodiga, privaatsust esikohale seadev alternatiiv Google Analyticsile, mis jälgib olulisi veebisaidi mõõdikuid ilma küpsiste, isikuandmete kogumise või nõusolekubänneriteta. Selle jälgimisskript kaalub alla 1 KB, seega ei mõjuta see praktiliselt lehe laadimisaegu, pakkudes samal ajal puhast armatuurlauda kogu vajaliku liiklusteabega.
Plausible'i ise majutamine oma VPS-is hoiab iga lehevaatamise ja sündmuse kirje teie infrastruktuuris ilma kolmandate osapoolte juurdepääsuta. See mall ühendab Plausible'i rakenduse PostgreSQL-iga metaandmete jaoks ja ClickHouse'iga suure jõudlusega analüüsipäringute jaoks, andes teile täieliku, tootmisvalmis seadistuse, mis säilitab andmeid tähtajatult fikseeritud infrastruktuurikuluga.
Plausible Analytics peamised omadused
Küpsisteta jälgimine
Mõõdab liiklust ilma küpsiste või püsitunnusteta, nii et sa ei vaja nõusoleku bännerit ja oled vaikimisi vastavuses GDPR-i ja CCPA-ga.
Alla 1 KB skript
Jälgimisskript on väiksem kui enamik pilte, ei tekita lehtede laadimisel märgatavat viivitust, kuid jäädvustab siiski kõik olulised mõõdikud.
Reaalajas armatuurlaud
Vaata reaalajas külastajate arvu koos ajalooliste trendide, liikluse allikate ja populaarsemate lehtedega ühel, kergesti loetaval armatuurlaual.
Eesmärgi ja sündmuste jälgimine
Jälgi kohandatud konversioone ja sündmusi — vormide esitamisi, nupuvajutusi ja väljaminevaid linke — ilma keerulist analüütikakoodi kirjutamata.
ClickHouse analüüsimootor
ClickHouse'i veergudel põhinev salvestusruum võimaldab kiireid päringuid miljonite lehevaatamiste lõikes, nii et armatuurlauad laadivad koheselt isegi suure liiklusega saitidel.
Miks kasutada Plausible Analytics Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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