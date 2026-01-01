PicoShare on avatud lähtekoodiga minimalistlik failijagamisteenus, mis on loodud üht asja hästi tegema: laadima üles faili ja jagama otse allalaadimise linki. Erinevalt täielikest pilvesalvestusplatvormidest puudub PicoShare'il kaustahierarhia, mitme kasutaja kontod ja salvestusmahupiirangud — on vaid üks jagatud parool, mis kaitseb haldusliidest, ja puhas avalik URL iga jagatava faili jaoks. Linke saab seadistada aeguma pärast konfigureeritavat ajaperioodi või allalaadimiste arvu, ning külaliste üleslaadimise lingid võimaldavad välistel kaastöölistel faile sinu serverisse üles laadida ilma kontota.

PicoShare'i ise majutamine oma VPS-is tähendab, et jagatud failid salvestatakse sinu enda infrastruktuurile, ilma kolmanda osapoole platvormita sinu ja sinu vastuvõtjate vahel, ning ühtegi faili ei lükata tagasi liiga suure suuruse tõttu.