Juurutage PicoShare ühe klõpsuga paigaldus.
Minimalistlik isemajutatud failijagamine aeguvate linkide, külaliste üleslaadimise toe ja failisuuruse piiranguteta.
Valige VPS-pakett PicoShare jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Kõik paketid tasutakse ette. Kuumakse kajastab paketi koguhinna jagatuna paketi kuude arvuga.
Millega saab ehitada PicoShare
PicoShare on avatud lähtekoodiga minimalistlik failijagamisteenus, mis on loodud üht asja hästi tegema: laadima üles faili ja jagama otse allalaadimise linki. Erinevalt täielikest pilvesalvestusplatvormidest puudub PicoShare'il kaustahierarhia, mitme kasutaja kontod ja salvestusmahupiirangud — on vaid üks jagatud parool, mis kaitseb haldusliidest, ja puhas avalik URL iga jagatava faili jaoks. Linke saab seadistada aeguma pärast konfigureeritavat ajaperioodi või allalaadimiste arvu, ning külaliste üleslaadimise lingid võimaldavad välistel kaastöölistel faile sinu serverisse üles laadida ilma kontota.
PicoShare'i ise majutamine oma VPS-is tähendab, et jagatud failid salvestatakse sinu enda infrastruktuurile, ilma kolmanda osapoole platvormita sinu ja sinu vastuvõtjate vahel, ning ühtegi faili ei lükata tagasi liiga suure suuruse tõttu.
PicoShare peamised omadused
Aeguvad jagamislingid
Määra linkidele aegumine pärast kindlat ajavahemikku või allalaadimiste arvu, nii et jagatud failid eemaldatakse automaatselt, kui need on oma eesmärgi täitnud.
Külaliste üleslaadimislingid
Loo ühekordsed või korduvkasutatavad üleslaadimislingid, et välised koostööpartnerid saaksid sinu serverisse faile üles laadida ilma kontot loomata või sinu teisi faile nägemata.
Failisuuruse piiranguid pole
PicoShare ei sea piiranguid faili suurusele ega tüübile, nii et saad jagada suuri videoid, kettapilte või arhiive, mida pilveteenused tagasi lükkaksid.
Puuduvad välised sõltuvused
SQLite salvestab kõik metaandmed lokaalselt — ei mingit andmebaasiserverit, ei Redisit, ei taustatöötajaid — muutes kogu juurutuse üheks konteineriks.
Otselaadimise URL-id
Iga jagatud fail saab puhta, püsiva otseallalaadimise URL-i, nii et vastuvõtjad laadivad alla ilma veebiliideses navigeerimata või sisse logimata.
Miks kasutada PicoShare Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Soovitatav serveri asukoht:
Kontrollimine...
Turuletoo lokaalselt. Kasva globaalselt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.
30-päevane raha tagasi garantii
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