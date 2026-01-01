Juuruta Para ühe klõpsuga paigaldus.
Avatud lähtekoodiga taustaprogrammi raamistik, mis pakub JSON REST API-t objektide püsivuseks, täistekstiotsinguks ja mitme rentniku toeks.
Valige VPS-pakett Para jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Para
Para on skaleeritav, avatud lähtekoodiga taustaprogrammi raamistik, mis tegeleb objektide püsivuse, täistekstiotsingu, vahemälu ja autentimisega, et arendajad saaksid keskenduda oma rakenduse loomisele, mitte selle infrastruktuurile. See pakub kõike puhta JSON REST API kaudu, mis on turvatud JWT-tokenite või AWS Signature V4-ga, valmis teenindama mis tahes esiotsa, mobiilirakendust või teenust.
Vaikimisi seadistus töötab täielikult iseseisvalt sisseehitatud H2 andmebaasi ja Lucene otsingumootoriga — välist andmebaasi pole vaja. Isemasutus sinu VPS-is annab sulle privaatse taustaprogrammi API ilma päringutasudeta, täieliku andmekontrolli ja pistikprogrammide toega, mis vahetavad sisse PostgreSQL-i, MySQL-i, MongoDB või Elasticsearchi vastavalt sinu vajaduste kasvule.
Para peamised omadused
JSON objekti püsivus
Salvestage, laadige alla ja tehke päringuid mis tahes objektidele puhta REST API kaudu, mida toetab pistikprogrammiga andmebaasikiht, mis toetab H2, PostgreSQL-i, MySQL-i ja MongoDB-d.
Sisseehitatud otsing
Lucene'i-põhine täistekstiotsing töötab ilma lisakonfiguratsioonita, võimaldades kiirotsingut kõigi salvestatud objektide seas.
Mitmekasutaja arhitektuur
Eralda andmed rakenduse kaupa sisseehitatud mitme rentniku toega — iga rakendus saab oma tabeli, otsinguindeksi ja vahemälu nimeruumi.
JWT autentimine
API-päringute autentimine JWT-tokenite või AWS Signature V4 abil, sisseehitatud kasutajahalduse ja sotsiaalse sisselogimise toega.
Pistikprogrammi ökosüsteem
Vaheta vaikimisi H2 ja Lucene'i taustsüsteemid PostgreSQL-i, Elasticsearchi, MongoDB või Hazelcasti vastu, kasutades ametlikke pistikprogramme, kui sinu vajadused kasvavad.
Miks kasutada Para Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
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