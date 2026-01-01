Para on skaleeritav, avatud lähtekoodiga taustaprogrammi raamistik, mis tegeleb objektide püsivuse, täistekstiotsingu, vahemälu ja autentimisega, et arendajad saaksid keskenduda oma rakenduse loomisele, mitte selle infrastruktuurile. See pakub kõike puhta JSON REST API kaudu, mis on turvatud JWT-tokenite või AWS Signature V4-ga, valmis teenindama mis tahes esiotsa, mobiilirakendust või teenust.

Vaikimisi seadistus töötab täielikult iseseisvalt sisseehitatud H2 andmebaasi ja Lucene otsingumootoriga — välist andmebaasi pole vaja. Isemasutus sinu VPS-is annab sulle privaatse taustaprogrammi API ilma päringutasudeta, täieliku andmekontrolli ja pistikprogrammide toega, mis vahetavad sisse PostgreSQL-i, MySQL-i, MongoDB või Elasticsearchi vastavalt sinu vajaduste kasvule.