Paigalda failibrauser ühe klõpsuga installatsioon.
Kerge veebipõhine failihaldur serverifailide sirvimiseks, üleslaadimiseks ja haldamiseks otse sinu brauserist.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada File Browser
File Browser on kerge, avatud lähtekoodiga veebipõhine failihaldur, mis muudab mis tahes kataloogi teie serveris täisfunktsionaalseks failihaldusliideseks, millele pääseb ligi mis tahes brauserist. See toetab mitut kasutajat konfigureeritavate õigustega, failide jagamist avalike linkide kaudu, lohistamise ja kukutamise üleslaadimisi ning sisseehitatud koodiredaktorit — seda kõike ilma SSH- või FTP-kliente vajamata.
File Browseri ise majutamine oma VPS-is hoiab failid privaatsena ja teie kontrolli all, võimaldab teil turvaliselt anda meeskonnaliikmetele või klientidele juurdepääsu konkreetsetele kataloogidele ilma serveri mandaate paljastamata ja nõuab minimaalselt ressursse, nii et see töötab mugavalt koos teie teiste rakendustega.
File Browser peamised omadused
Mitme kasutaja õigused
Loo kasutajakontod detailse kataloogijuurdepääsu ja rollipõhiste õigustega, nii et iga inimene näeb ja muudab ainult neid faile, mida ta vajab.
Lohista ja kukuta üleslaadimised
Laadi üles üksikuid faile, mitu faili või terveid kaustu otse brauserist reaalajas edenemise jälgimisega — FTP-klienti pole vaja.
Sisseehitatud koodiredaktor
Muuda konfiguratsioonifaile, skripte ja tekstifaile otse brauseris ilma eraldi SSH-seansile või tekstiredaktorile lülitumata.
Avalikud jagamise lingid
Genereeri jagatavad allalaadimislingid failidele või kaustadele, võimaldades sul sisu saata välistele saajatele, andmata neile serveri juurdepääsu.
Arhiivi haldamine
Loo ja paki lahti ZIP- ja TAR-arhiive otse veebiliidese kaudu, lihtsustades pakettülekandeid ja failide varundamist.
Miks kasutada File Browser Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
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