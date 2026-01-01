File Browser on kerge, avatud lähtekoodiga veebipõhine failihaldur, mis muudab mis tahes kataloogi teie serveris täisfunktsionaalseks failihaldusliideseks, millele pääseb ligi mis tahes brauserist. See toetab mitut kasutajat konfigureeritavate õigustega, failide jagamist avalike linkide kaudu, lohistamise ja kukutamise üleslaadimisi ning sisseehitatud koodiredaktorit — seda kõike ilma SSH- või FTP-kliente vajamata.

File Browseri ise majutamine oma VPS-is hoiab failid privaatsena ja teie kontrolli all, võimaldab teil turvaliselt anda meeskonnaliikmetele või klientidele juurdepääsu konkreetsetele kataloogidele ilma serveri mandaate paljastamata ja nõuab minimaalselt ressursse, nii et see töötab mugavalt koos teie teiste rakendustega.