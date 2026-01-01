Juurutage ClassicPress ühe klõpsuga.
WordPressi haru, mis säilitab klassikalise redaktori kogemuse parendatud stabiilsusega ja ilma Gutenbergi keerukuseta.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada ClassicPress
ClassicPress on kogukonnapõhine WordPressi haru, mis säilitab tuttava TinyMCE klassikalise redaktori, eemaldades samal ajal Gutenbergi plokkredaktori ja sellega kaasneva jõudluse lisakoormuse. See säilitab ühilduvuse enamiku olemasolevate WordPressi teemade ja pistikprogrammidega, muutes selle lihtsaks migratsiooniteeks saitidele ja arendajatele, kes eelistavad ennustatavat, stabiilset CMS-i käitumist pidevate liidesemuutuste asemel.
ClassicPressi isemajutamine oma VPS-il annab sulle täieliku kontrolli PHP konfiguratsiooni, andmebaasi häälestamise ja uuenduste ajastuse üle — kõrvaldades hallatud WordPressi majutuse piirangud, säilitades samal ajal WordPressi ökosüsteemi, mida sa juba tunned.
ClassicPress peamised omadused
Klassikaline redaktor säilitatud
Säilitab TinyMCE redaktori, mida WordPressi kasutajad tunnevad, nii et sisuloojad saavad produktiivselt töötada, ilma uut plokipõhist liidest õppimata.
WordPressi pistikprogrammi ühilduvus
Töötab tuhandete olemasolevate WordPressi pistikprogrammide ja teemadega, nii et saad migreeruda oma saiti uuesti üles ehitamata või oma olemasolevat tööriistakomplekti asendamata.
Stabiilsed uuendustsüklid
Pikaajalisele toele keskendumine tähendab, et uuendused on ennustatavad ja tagasiühilduvad, vähendades pistikprogrammide katkimineku riski pärast põhiuuendust.
Täiustatud jõudlus
Gutenbergi JavaScripti üldkulude eemaldamise tulemuseks on kiiremad lehe laadimised ja väiksem serveri ressursside kasutus võrreldes samaväärsete kaasaegsete WordPressi installatsioonidega.
Täielik kohandamise kontroll
Kohandatud postitustüübid, rollihaldus ja alamteema tugi annavad arendajatele sama paindlikkuse nagu WordPress, kuid stabiilsemal alusel.
Miks kasutada ClassicPress Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
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