ClassicPress on kogukonnapõhine WordPressi haru, mis säilitab tuttava TinyMCE klassikalise redaktori, eemaldades samal ajal Gutenbergi plokkredaktori ja sellega kaasneva jõudluse lisakoormuse. See säilitab ühilduvuse enamiku olemasolevate WordPressi teemade ja pistikprogrammidega, muutes selle lihtsaks migratsiooniteeks saitidele ja arendajatele, kes eelistavad ennustatavat, stabiilset CMS-i käitumist pidevate liidesemuutuste asemel.

ClassicPressi isemajutamine oma VPS-il annab sulle täieliku kontrolli PHP konfiguratsiooni, andmebaasi häälestamise ja uuenduste ajastuse üle — kõrvaldades hallatud WordPressi majutuse piirangud, säilitades samal ajal WordPressi ökosüsteemi, mida sa juba tunned.