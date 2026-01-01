flatnotes on minimalistlik, ise majutatud märkmete tegemise rakendus, mis on ehitatud ümber ühe põhimõtte: sinu märkmed on tavalised Markdowni failid, ei midagi enamat. Puudub andmebaas, tarnija lukustus ega keerulised andmestruktuurid — lihtsalt tekstifailid sinu serveris, mida saad lugeda, muuta ja varundada mis tahes tööriistaga. Puhas liides eemaldab segajad, et saaksid keskenduda kirjutamisele, organiseerimisele ja ideede ühendamisele vikilinkide ja täistekstiotsingu abil.

flatnotes'i ise majutamine oma VPS-is tähendab, et sinu isiklikud mõtted, uurimismärkmed ja päevikud jäävad täielikult sinu infrastruktuuri — neid ei skaneerita, ei kaevandata ega allutata kunagi kolmanda osapoole teenusetingimuste muudatustele. Varundamine on sama lihtne kui kausta kopeerimine ja sinu märkmed jäävad igavesti kaasaskantavaks.