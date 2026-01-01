Paigalda flatnotes ühe klõpsuga.
Andmebaasita ise majutatud märkmerakendus, mis salvestab kõik sinu märkmed lihtsate Markdowni failidena.
Valige VPS-pakett flatnotes jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada flatnotes
flatnotes on minimalistlik, ise majutatud märkmete tegemise rakendus, mis on ehitatud ümber ühe põhimõtte: sinu märkmed on tavalised Markdowni failid, ei midagi enamat. Puudub andmebaas, tarnija lukustus ega keerulised andmestruktuurid — lihtsalt tekstifailid sinu serveris, mida saad lugeda, muuta ja varundada mis tahes tööriistaga. Puhas liides eemaldab segajad, et saaksid keskenduda kirjutamisele, organiseerimisele ja ideede ühendamisele vikilinkide ja täistekstiotsingu abil.
flatnotes'i ise majutamine oma VPS-is tähendab, et sinu isiklikud mõtted, uurimismärkmed ja päevikud jäävad täielikult sinu infrastruktuuri — neid ei skaneerita, ei kaevandata ega allutata kunagi kolmanda osapoole teenusetingimuste muudatustele. Varundamine on sama lihtne kui kausta kopeerimine ja sinu märkmed jäävad igavesti kaasaskantavaks.
flatnotes peamised omadused
Andmebaasita salvestusruum
Iga märkus on lihtne Markdowni fail kettal — andmebaasi pole vaja, muutes varundamise ja migreerimise tühiselt lihtsaks.
Vikilinkide seosed
Ühenda ideid märkmete vahel vikilinkidega, muutes oma kogu isiklikuks teadmiste võrgustikuks.
Täistekstiotsing
Otsi koheselt kõikidest oma märkmetest, et leida mis tahes idee, lõik või viide ilma käsitsi sildistamiseta.
Kahekordne redigeerimisrežiim
Lülita töötlemata Markdowni ja WYSIWYG visuaalse redaktori vahel olenevalt sinu eelistusest või kirjutamisülesandest.
Siltide korraldus
Kategooriseeri ja filtreeri märkmeid siltidega kiireks navigeerimiseks suurtes isiklikes teadmusbaasides.
Miks kasutada flatnotes Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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