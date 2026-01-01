Sure on kogukonna hallatav avatud lähtekoodiga isikliku rahanduse ja varahalduse rakendus, mis on loodud inimestele, kes soovivad oma finantsandmete üle täielikku kontrolli. See jälgib panganduse, investeeringute ja laenude kontosid, salvestab ja kategoriseerib tehinguid, jälgib aja jooksul netoväärtust ja toetab mitme kasutajaga leibkondi — kõik salvestatakse PostgreSQL-i andmebaasi teie enda infrastruktuuris.

Erinevalt majutatud finantstööriistadest töötab Sure täielikult teie serveris ilma SaaS-i tellimuseta, kolmandate osapoolte andmete jagamiseta ja teenuse katkestamise riskita. Valikuline OpenAI integratsioon lisab AI-põhise tehingute kategoriseerimise ja loomuliku keele finantspäringud. Taustal töötav Sidekiq-i tööriist haldab ajastatud importimisi ja teavitusi, samal ajal kui põhirakendus pakub interaktiivset armatuurlauda.