Paigalda Sure ühe klõpsuga paigaldus.
Ise majutatav isikliku rahanduse rakendus netoväärtuse, kontode, tehingute ja investeeringute jälgimiseks, täieliku andmete omandiõigusega.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Sure
Sure on kogukonna hallatav avatud lähtekoodiga isikliku rahanduse ja varahalduse rakendus, mis on loodud inimestele, kes soovivad oma finantsandmete üle täielikku kontrolli. See jälgib panganduse, investeeringute ja laenude kontosid, salvestab ja kategoriseerib tehinguid, jälgib aja jooksul netoväärtust ja toetab mitme kasutajaga leibkondi — kõik salvestatakse PostgreSQL-i andmebaasi teie enda infrastruktuuris.
Erinevalt majutatud finantstööriistadest töötab Sure täielikult teie serveris ilma SaaS-i tellimuseta, kolmandate osapoolte andmete jagamiseta ja teenuse katkestamise riskita. Valikuline OpenAI integratsioon lisab AI-põhise tehingute kategoriseerimise ja loomuliku keele finantspäringud. Taustal töötav Sidekiq-i tööriist haldab ajastatud importimisi ja teavitusi, samal ajal kui põhirakendus pakub interaktiivset armatuurlauda.
Sure peamised omadused
Netoväärtuse töölaud
Koonda kõik kontojäägid ühte netoväärtuse vaatesse, mis uueneb tehingute registreerimisel, andes selge ülevaate üldisest finantsseisust.
Konto haldamine
Jälgi arveldus-, säästu-, krediitkaardi-, laenu- ja investeerimiskontosid ühest liidesest koos igaühe täieliku tehinguajalooga.
Tehingute kategoriseerimine
Importige, korraldage ja kategoriseerige tehinguid reeglipõhise automatiseerimise ja käsitsi tühistamistega, et koostada täpseid kuluraporteid.
Investeeringuportfoolio jälgimine
Jälgi aktsiaomandeid ja portfelli tootlust reaalajas hinnainfoga, mis on hangitud Yahoo Finance'ist või Twelve Datast konfigureeritava ajakava alusel.
AI-rahandusassistent
Valikuline OpenAI integratsioon võimaldab loomuliku keele päringuid kulutamisharjumuste kohta ja imporditud tehingute automaatset kategoriseerimist.
Mitmekasutaja majapidamised
Kutsu pereliikmeid oma kontodega, jagades samal ajal eelarveid ja finantseesmärke samal isemajutatud eksemplaril.
Miks kasutada Sure Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.