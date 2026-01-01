Paigalda Photofield ühe klõpsuga.
Kiirusele keskendunud ise majutatud fotogalerii, mis kuvab tuhandeid pilte sujuval suumitaval ajajoonel.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Photofield
Photofield on avatud lähtekoodiga ühe binaarfailiga fotogalerii, mis on ehitatud ühe kinnisidee ümber: kiirus. Selle asemel, et fotosid väikesteks pisipiltideks jagada, renderdab see tuhandeid pilte korraga pidevale suumitavale lõuendile, laadides järk-järgult kõrgema resolutsiooniga plaate, kui sa panoraamid ja suumid. Tulemus tundub pigem töölaua pildivaaturi kui tavalise veebigalerii moodi.
Photofieldi ise majutamine oma VPS-is hoiab originaalfotod ja nende EXIF-metaandmed sinu kontrolli all olevas infrastruktuuris, SaaS-fototeenuse asemel. Lähtekataloog on paigaldatud kirjutuskaitstult, nii et galerii ei saa kunagi originaale muuta ega kustutada, muutes selle turvaliseks ja mitteinvasiivseks esiotsaks olemasolevale arhiivile, mis on sünkroonitud rsync-i, SCP või Syncthingi kaudu.
Photofield peamised omadused
Suumitav ajajoon
Kerige ja suumige kümnete tuhandete fotode seas ühel pideval lõuendil mitme resolutsiooniga plaatide voogedastusega.
Ühe kahendfaili juurutamine
Üks Go binaar manustab kasutajaliidese, geolokatsiooni andmebaasi ja indekseerija, nii et konteiner käivitub sekunditega ilma välise andmebaasiteenuseta.
Kirjutuskaitsega teek
Fotokataloog on paigaldatud kirjutuskaitstud režiimis, nii et galerii ei saa indekseerimise ajal kunagi algseid faile muuta, ümber nimetada ega kustutada.
Kohalik pöördgeokodeerimine
Komplektis olev geolokatsiooni andmebaas teisendab EXIF GPS koordinaadid kohanimedeks täielikult võrguühenduseta, ilma kolmanda osapoole kaardi API-kõnedeta.
Kiire indekseerimine
Indekseerija skannib uusi fotosid tuhandeid faile sekundis SSD-del ja uuendab galeriid järkjärgult, sirvimist takistamata.
Valikuline AI otsing
Ühenda väline Photofield AI host, et võimaldada semantilist pildiotsingut ja näotuvastust kogu kollektsioonis.
Miks kasutada Photofield Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
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