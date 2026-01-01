Photofield on avatud lähtekoodiga ühe binaarfailiga fotogalerii, mis on ehitatud ühe kinnisidee ümber: kiirus. Selle asemel, et fotosid väikesteks pisipiltideks jagada, renderdab see tuhandeid pilte korraga pidevale suumitavale lõuendile, laadides järk-järgult kõrgema resolutsiooniga plaate, kui sa panoraamid ja suumid. Tulemus tundub pigem töölaua pildivaaturi kui tavalise veebigalerii moodi.

Photofieldi ise majutamine oma VPS-is hoiab originaalfotod ja nende EXIF-metaandmed sinu kontrolli all olevas infrastruktuuris, SaaS-fototeenuse asemel. Lähtekataloog on paigaldatud kirjutuskaitstult, nii et galerii ei saa kunagi originaale muuta ega kustutada, muutes selle turvaliseks ja mitteinvasiivseks esiotsaks olemasolevale arhiivile, mis on sünkroonitud rsync-i, SCP või Syncthingi kaudu.