MariaDB on üks maailma enimkasutatavaid relatsioonilisi andmebaase, mille lõid algsed MySQL-i arendajad, et see jääks püsivalt avatud lähtekoodiga. See pakub täielikku ACID-ühilduvust, MySQL-i ühilduvust, mitut salvestusmootorit ja ettevõtte funktsioone, nagu Galera Cluster kõrge kättesaadavuse tagamiseks — muutes selle tugevaks aluseks veebirakendustele, SaaS-platvormidele ja igas suuruses andmetöötluskoormustele.

MariaDB käitamine oma VPS-is annab sulle pühendatud andmebaasiressursid, otsese kontrolli konfiguratsiooni ja häälestamise üle ning jagatud andmebaasiserveri, mis on kättesaadav kõigile sinu rakendustele — ilma hallatavate andmebaasiteenuste üldkulude ja ressursipõhise hinnastamiseta.