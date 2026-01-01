MariaDB juurutamine ühe klõpsuga.
Avatud lähtekoodiga relatsiooniline andmebaas ja otse asendatav MySQL-i asendus, mida usaldavad miljonid juurutused üle maailma.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada MariaDB
MariaDB on üks maailma enimkasutatavaid relatsioonilisi andmebaase, mille lõid algsed MySQL-i arendajad, et see jääks püsivalt avatud lähtekoodiga. See pakub täielikku ACID-ühilduvust, MySQL-i ühilduvust, mitut salvestusmootorit ja ettevõtte funktsioone, nagu Galera Cluster kõrge kättesaadavuse tagamiseks — muutes selle tugevaks aluseks veebirakendustele, SaaS-platvormidele ja igas suuruses andmetöötluskoormustele.
MariaDB käitamine oma VPS-is annab sulle pühendatud andmebaasiressursid, otsese kontrolli konfiguratsiooni ja häälestamise üle ning jagatud andmebaasiserveri, mis on kättesaadav kõigile sinu rakendustele — ilma hallatavate andmebaasiteenuste üldkulude ja ressursipõhise hinnastamiseta.
MariaDB peamised omadused
MySQL ühilduvus
MySQL-i otseasendus tähendab, et olemasolevad rakendused, draiverid ja tööriistad töötavad ilma koodimuudatusteta.
ACID tehingud
Täielik tehingutugi InnoDB'ga tagab andmete terviklikkuse rakendustele, mis ei saa endale lubada ebajärjepidevat olekut.
Galera Cluster
Sisseehitatud mitme-masteri replikatsioon kõrge kättesaadavusega juurutuste jaoks, mis vajavad null-seisakuaegseid andmebaasitoiminguid.
Mitu salvestusmootorit
Vali InnoDB, Aria, ColumnStore ja muude hulgast, et sobitada salvestusmootor iga töökoormuse tüübiga.
JSON & Ruumilised andmed
Omane JSON-i andmetüüp ja ruumilised indeksid toetavad kaasaegseid rakenduste andmemudeleid koos traditsiooniliste relatsioonandmetega.
Miks kasutada MariaDB Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
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